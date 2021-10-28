Elazığ'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi - Son Dakika

Elazığ'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda ilerleyen 23 BD 016 plakalı aracın fren yapması sonucu arkadan gelen 23 BG 067, 06 FD 8634 ve 34 IET 252 plakalı araçlar çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla caddeden kaldırılırken, Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.