Elazığ'daki kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgaya karışan 1 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Elazığ'daki kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgaya karışan 1 kişi adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da husumetli olan akraba iki aile aile arasında çıkan kılıçlı, silahlı, bijonlu kavgaya karışan 1 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, akraba olan iki aile arasında önceden gelen husumetten dolayı 2 gün önce tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından dün 2 araç ile evin önüne gelen grup, diğer ailenin evine saldırdı. Evin içerisinden ateş edilmesi üzerine araçla gelen grup, silahla karşılık vermesi sonucu 3 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden biri olan Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltında bulunan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.