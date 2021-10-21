Elazığ'daki şok uygulamada aranan 100 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da güvenlik güçlerince son bir haftada gerçekleştirilen şok uygulamalarda aranan 100 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yunus ekiplerince son bir haftada asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 100 şahıs yakalandı. Şahıslardan 13'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda ayrıca kayıp olarak aranan 6 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi. Denetimler esnasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çeşitli miktar ve farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimlerde çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 1 motosiklet, 1 buzdolabı da sahiplerine teslim edildi. Ekiplerin uygulamalarının aralıksız devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ