Elazığ Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Elazığ'da vali ve yardımcılarının adını kullanarak yardım bahanesiyle para isteyen kişilere itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde; bazı art niyetli kişi veya kişilerin Elazığ Valiliği veya Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ismini kullanarak, ilimizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile esnaflarımızın iyi niyet duygularını istismar ederek, çeşitli bahanelerle bağış adı altında yardım talebinde bulunduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Sayın valimizin şahsı veya hiçbir devlet kurumu ya da görevlisi tarafından vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunması mümkün değildir. Bu itibarla başta Valimiz Dr. Ömer Toraman olmak üzere vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adı kullanılarak, ihtiyaç sahiplerine yardım toplama adı altında görüşülen esnaf ve vatandaşlarımız yardım talep eden kişilere itibar etmemelidir. Esnaflarımız ve vatandaşımız böyle bir durumla karşılaştığı takdirde hiç vakit kaybetmeksizin, Valiliğimize, emniyet ve jandarmaya ihbarda bulunmaları ve kesinlikle herhangi bir ödeme yapmamaları önem taşımaktadır" denildi. - ELAZIĞ