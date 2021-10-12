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"Elazığ vişne" mermeri üreticisine ABD'den mezar taşı siparişi - Son Dakika

"Elazığ vişne" mermeri üreticisine ABD'den mezar taşı siparişi

12.10.2021 11:47

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan, yurt içinde ve ihraç edildiği 65 ülkede seçkin mekanları süsleyen "Elazığ vişne" mermeri için ABD'de bir firma tarafından 5 bin mezar taşı siparişi verildi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan, yurt içinde ve ihraç edildiği 65 ülkede seçkin mekanları süsleyen "Elazığ vişne" mermeri için ABD'de bir firma tarafından 5 bin mezar taşı siparişi verildi.

Alacakaya'daki ocaklardan çıkarılan Elazığ vişne mermeri, plaka ve blok şeklinde ihraç ediliyor.

Kendine has renk ve deseniyle yurt içinde ve ihraç edildiği 65 ülkede büyük ilgi gören bu mermer, Mekke'deki bazı yapılarda, ABD'de Beyaz Saray ve parlamento binasında, Dubai'de Burç Halife ve Mohammed Bin Rashid City gibi otel ve mekanlar ile bazı ünlü moda evlerinde dekorasyon amacıyla kullanıldı.

Kentin en büyük vişne mermeri üreticisi olan ve ihracat yapan Alacakaya Mermer'e ABD'den sipariş geldi. Bu ülkede faaliyet gösteren bir firma, 5 bin mezar taşı siparişi verdi. İstenilen ölçülerde hazırlanacak mezar taşları, ABD'ye gönderilecek.

Alacakaya Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, AA muhabirine, vişne mermerini bugüne kadar 65 ülkeye ihraç ederek Elazığ'ın adını dünyaya duyurmayı başardıklarını söyledi.

Hem renk ve desenlerinin güzelliği hem de sadece Elazığ'da çıkarılmasının vişne mermerini çok kıymetli ve aranan bir ürün haline getirdiğini ifade eden Diker, 37 yıldır kentte bu alanda çalıştıklarını belirtti.

Diker, "Dünyanın en önde gelen sarayları, Dubai'nin yedi yıldızlı otelleri, Beyaz Saray, Mekke'deki bazı yapılar, yeni yapılan İstanbul Havalimanı gibi dünyadaki bütün lüks ve prestijli yerlerde vişne mermeri iç ve dış mekanlarda kullanılıyor." dedi.

Yıllık ortalama 100 bin metrekare plaka halinde vişne mermeri sattıklarını, blok bazında 60 bin ton ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Diker, blok bazında Çin ağırlıklı, plaka bazında da Arap ülkeleri, İtalya, Fransa ve ABD gibi ülkelere ihracat yaptıklarını anlattı.

Diker, mermeri dünyaya tanıttıklarını vurgulayarak, "Son olarak ABD'den Kovid-19'dan ölen vatandaşları için mezar taşı siparişi aldık. 5 bin sipariş aldık ama bunun devamı gelecek. 1 metre uzunluğunda, 70 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre kalınlığındaki mezar taşlarını vişne mermeri olarak göndereceğiz. Orada üzerlerine ad ve soyad, doğum ve ölüm tarihi gibi bilgiler yazılıp mezarlıklarda kullanılacak." diye konuştu.

"Elazığ vişne mermerini başka yerde göremiyoruz"

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy da vişne mermerinin oluşum sürecinin, milyonlarca yıl önce Anadolu topraklarının üzerini kaplayan "Tetis" adı verilen okyanusun tabanındaki ofiyolitik kayaçlar ve bunların arasında dolaşan sıcak eriyiklerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Bu okyanusun tektonik hareketler sonucu 80 milyon yıl önce kapanması sonucunda ofiyolitik kayaçların kıta kabuğu üzerine yerleştiğini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu okyanusun kapanması sırasında kayaçlar kıtasal kabuk üzerine yerleşirken tektonik bakımdan ezilip parçalanıyorlar ama aynı zamanda aralarında dolaşan eriyikler bu parçaları birbirine tutturuyor. Bu eriyiklerin içinde en bol bulunan demir mineralleri olduğu için de buna vişne rengini veriyor. Daha sonra tektonizma devam ettikçe çatlaklar arasına kalsit damarları da giriyor ve beyaz damarlı güzel desenler ortaya çıkarıyor. Okyanus tabanında başlayan bu oluşum Elazığ için bir şans. Neden her yerde yok? Çünkü bu oluşum için özel şartlar gerekliydi ve bu özel şartlar Alacakaya bölgesinde oluşmuş. Onun için Elazığ vişne mermerini başka bir yerde göremiyoruz."

Aksoy, vişne mermerinin, Elazığ için jeolojik zenginlik, kentin ve ülkenin dünya çapında tanınması için bir vesile olduğunu belirterek, mermerin dünyanın her yerinde bilinen, seçkin mimari yapılarda yer bulan bir yapı malzemesi olduğunu ifade etti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Alacakaya, İhracat, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Elazığ vişne' mermeri üreticisine ABD'den mezar taşı siparişi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Elazığ vişne" mermeri üreticisine ABD'den mezar taşı siparişi - Son Dakika
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