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Elazığlı işçi bıraktığı sigaranın parasını hayır için kullanacak - Son Dakika

Elazığlı işçi bıraktığı sigaranın parasını hayır için kullanacak

01.11.2021 16:25
Elazığlı işçi bıraktığı sigaranın parasını hayır için kullanacak

Elazığ'da yaşayan işçi Yunus Saylan, 18 yıl içtikten sonra 4,5 yıl önce bıraktığı sigaranın parasını hayır amaçlı kullanmaya karar verdi.

Elazığ'da yaşayan işçi Yunus Saylan, 18 yıl içtikten sonra 4,5 yıl önce bıraktığı sigaranın parasını hayır amaçlı kullanmaya karar verdi.

Fırat Üniversitesinde görev yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak sigarayı bırakan 48 yaşındaki 2 çocuk babası Saylan, 4,5 yılda biriktirdiği 38 bin lira ile her ay üniversiteli gençlere yemek desteği sunmaya, şehitler için de mevlit okutma kararı aldı.

Saylan, üniversite yerleşkesinde yer alan Üniversite Evinde öğrencilere yemek fişi dağıttı, daha sonra camide Elazığ Müftüsü Selami Aydın'ın katıldığı programla şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Sigarayı bırakması ve bu parayı hayır için kullanması nedeniyle takdir gören Saylan, gazetecilere, sigarayı bıraktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının bunda etkili olduğunu dile getiren Saylan, "18 senedir sigara içiyordum. 4,5 senedir sigarayı bıraktım. Sigara içerken nefes almakta zorluk çekiyordum. Sigaraya verdiğim parayı biriktirdim. 4,5 senede 38 bin lira para toplandı. Biriken parayla her ay öğrencilere 1000 yemek fişi dağıtıyorum, şehitlerimiz için de mevlit okutuyorum. Bu 10 ay boyunca devam edecek. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum." diye konuştu.

Saylan, sigara içenlere sağlık için bırakmaları çağrısında bulunarak, sigaraya verilen para ile öğrencilere, gençlere yardım edilmesi tavsiyesinde bulundu.

"Çok güzel bir davranış"

Üniversite öğrencilerinden Mihver Cihat Turgut, Saylan'ın bıraktığı sigaradan sağladığı birikimle üniversiteli gençlere destek olmaya çalışmasının toplum için örnek bir davranış olduğunu söyledi.

Saylan'ı takdir ettiğini belirten Turgut, "Hem sigarayı bırakmış olması hem de buradan elde ettiği birikimle öğrencilere yardımcı olması, şehitlerimizi düşünmesi çok güzel bir davranış." dedi.

Rabia Kaynak da Saylan'ın bu şekilde gençlere destek olmaya çalışmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çok onur verici bir davranış. Herkesin bu iyiliği yayması ve dile getirmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Üniversite, Elazığ, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığlı işçi bıraktığı sigaranın parasını hayır için kullanacak - Son Dakika


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