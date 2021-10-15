Üye Girişi
Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor

15.10.2021 11:41
Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor

Elazığ'da bir grup kadın, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için seferber oldu.

Elazığ'da bir grup kadın, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için seferber oldu.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları bünyesinde bir araya gelen 20 kadın gönüllü, yaklaşan kış öncesinde çalışma başlattı.

"Kış gelmeden sen gel" sloganıyla gruplar halinde, belirledikleri ailelerin kapısını çalan kadınlar, hayırseverlerin desteği ve kendi imkanlarıyla aldıkları odunları ulaştırıyor.

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine, gönüllüler olarak yakacak ihtiyacı olan aileler için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kış gelmeden ihtiyaç sahiplerinin hanelerini neşelendirmek istediklerini belirten Erdoğan, "Bu kış 100 ailenin kışlık odun ihtiyacını karşılamayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar 20 ailemizin odunlarını teslim ettik. Ailelerimizin kapılarını çaldık. Onlara bu zor günlerinde sürpriz yaptık. Ailelerimiz çok mutlu oldu." diye konuştu.

Destek veren hayırseverlere teşekkür eden Erdoğan, ihtiyaç sahiplerinin sadece evlerini değil gönüllerini de ısıttıklarını dile getirdi.

"İnsan bir gün aç kalabilir ama soğukta kalamaz"

Gönüllülerden Serap Bingöl de arkadaşlarıyla yakacak yardımı yaptıklarını, gittikleri yerlerde taşıyamayacak durumda olanların odunlarını taşıdıklarını anlattı.

"İnsan bir gün aç kalabilir ama bir gün soğukta kalamaz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin küçük çocukları var." diyen Bingöl, ailelere ellerinden geldiği kadar yardımcı olacaklarını aktardı.

Neslişah Kızılkaya ise yardım yaptıkları ailelerin daha önce diğer ihtiyaçlarını da karşıladıklarını, ihtiyaç sahiplerinin sürekli yanlarında olduklarını ifade ederek, "Hayırseverlerimizin katkılarıyla da yardımları yapıyoruz. Ailelerin sıcak bir ortamda kışı geçirmesini istiyoruz." dedi.

"Evimiz onların sayesinde ısınacak"

Odun yardımı alan N.G. de üç çocuğu ile yalnız yaşadığını, geçimini sağlamakta zorlandığını dile getirerek, "Kış ayında kullanacağımız odunlarımızı getirdiler. Kimsemiz olmadığı için bize yardım ediyorlar. Sürekli destekliyorlar. Çocuklarıma bakabilmek için elimden geleni yapıyorum. Evimiz onların sayesinde ısınacak. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

B.G. ise yardım için teşekkür etti.

Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor
Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor
Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor
Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor
Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor

Bingöl, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika


Son Dakika

Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü 11:48 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık 11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa 11:35 Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi
Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi 11:23 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor 11:20 Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı 11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi 10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi

Son Dakika Haberleri
11:46 Polisin dur ihbarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu
10:48 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:27 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı         
11:46
Anime karakterine ilham olmuştu! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i kızdıran vekil Afrika'ya sürgün edildi Anime karakterine ilham olmuştu! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i kızdıran vekil Afrika'ya sürgün edildi         
11:40
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi         
11:06
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 11:54:52. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement