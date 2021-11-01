Üye Girişi
Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı

01.11.2021 09:43
Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı

Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı Adana'da elbise dolabından 1 kilo 400 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı.

Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da elbise dolabından 1 kilo 400 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Yılmaz K.'nin adresine baskın düzenledi. Operasyonda Yılmaz K. ile eşi Gülistan K. yakalandı. Evde yapılan aramalarda, elbise dolabında 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yılmaz K.'nin, emniyetteki sorgusunda, "Uyuşturucu maddeden haberim yok. Onu, oraya kim koydu bilmiyorum ama bize ait değil" dediği öğrenildi. 9 aylık hamile Gülistan K. ise "O paket bize ait değil. Tanımadığımız biri getirip bıraktı" savunmasını yaptı.

Gülistan K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Yılmaz K. ise adliyeye sevk edildi. Yılmaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vali, mehterli 29 Ekim kutlaması eleştirilerine cevap verdi: Biz sadece Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz 09:40 Vali, mehterli 29 Ekim kutlaması eleştirilerine cevap verdi: Biz sadece Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru! 09:33 Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru! Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin 09:18 Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin
Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı 08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam 08:21 Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler 08:20 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım 08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti 21:27 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
09:32 Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!
09:24 Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti
09:18 Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin
09:15 Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı?
08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı
08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı
08:18 Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi
08:16 Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı
08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi         
09:41
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı         
09:39
Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti         
09:25
Av tüfeğiyle eve ateş açıp, kayıplara karıştı! Saldırı anı saniye saniye kamerada Av tüfeğiyle eve ateş açıp, kayıplara karıştı! Saldırı anı saniye saniye kamerada         
09:12
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak         
08:15
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş         
16:18
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 09:53:11. #1.11#
SON DAKİKA: Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement