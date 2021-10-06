ELEKTRİK AKIMINI KAPILAN İŞÇİYİ TOPRAĞA GÖMDÜLER - Son Dakika

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BURSA'da çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi Engin A. (19) 'vücudundaki elektriği alsın' diye arkadaşları tarağından toprağa gömüldü. Engin A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, 'vücudundaki elektriği alsın' diye Engin A.?yı toprağa gömdü. Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.?nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.