Elektrik Kesintisi

07. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi 57., Anılar, Kızıl, Nefşi, Plaj, Süs, Tünel, Ulubatlı Hasan, Zambak, 50., Mehmet Aslan, 196., 197., 186., 408, 431, 6137, 6138., 6140., 6141., 6162., 6163., 6152., 6153., 6155. ve 6156. Sokak, Deniz Mahallesi 51., Yaşar Kemal, 49., Başkan, 17., Erenler, Ganim Canbolat, Hasan Hüseyin, Mehmet Aslan, Tünel, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Şht. Burhan Sezer Rencüzoğulları, 18., 212., 210., 209., 208., 207., 202., 211., 206., 403, 405, 411, 412, 414, 415, 417, 6317., 6306., 6307., 6314., Samandağ Antakya Çevre Yolu 6327., 6329., 6334., 6336., 6358., 6361. ve 6363. Sokaklar, Kurtderesi Mahallesi, 28., Gül, Tünel, Yıldırım, Uğurmumcu ve Yaşar Kemal (Kurtderesi) Sokaklar, Kapısuyu Mahallesi Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk ve Cumhuriyet Sokaklara 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Arslanyazı Mahallesi Arslanyazı Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahallesi Başak Sitesi, Pamir, Akgün, Dostlar Sokak, Pirinçlik Mahallesi Çağan Sitesi, Şahin Sitesi, Haneden Sitesi Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Büyükdere Mahallesi Doğakent Sitesi Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi İsmet İnönü Mahallesi 707, Şehit Fethi Sekin, 713, 708, 719, 714, 711, 706/1, 710/1, 708/1 ve 711/4 Sokaklara 9: 00-11: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Atik Mahallesi Güllü, Bahçe ve Atatürk Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk(Tepe) Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesi, 6955/1, 6955., Terzihüyük Mahallesi, Acarköy, Merkez, 8401., 8402., 8403., 8404., 8405., 8406., 8410., 8411., 8412., 8413., 8414., 8415. ve 6955 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.