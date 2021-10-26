Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Esra İ. idaresindeki elektrikli bisiklet, 2.Çevre Yolu ile Beri Köprüsünü Kavşağı kesişimin de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Esra İ. ile elektrikli bisiklette bulunan annesi Elif Y. yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN