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Eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi, katliamın 28. yılında anıldı - Son Dakika

Eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi, katliamın 28. yılında anıldı

25.10.2021 15:03

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 28 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 33 sivil vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 28 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 33 sivil vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Çat Kaymakamlığınca Yavi Şehitliği'nde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, PKK terör örgütünün ne kadar hain ve kalleş örgüt olduğunu 28 yıl önce bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Yavi Mahallesi'nde 33 sivilin katledildiğini hatırlatan Memiş, şunları kaydetti:

"O katliamı yapan terörist unsurlar devlet tarafından imha edildi. 1993'lü yıllar terör olayları açısından şiddetli geçen yıllardı, emperyalist güçler arkalarında, hemen hemen her yerde eylem yapma derdindelerdi. Ancak devletimiz o günden bugüne kadar müthiş kararlılık ve milletimizin ferasetiyle terör örgütünü bitirme noktasına getirdi. Tabii çok bedeller ödendi ve buna rağmen bu yüce millet et ve tırnak olma özelliğini hiç kaybetmedi."

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da katliamın ilk şahitlerinden olduğunu dile getirdi.

O gün Yavi'ye güvenlik gerekçesiyle ancak sabah namazına yakın gelebildiklerini aktaran Yaşar, "Bizler Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki belediye başkanları olarak Şırnak'ta bir araya geldik ve bir şeylere şahit olduk. Bizler güvenlik sebebiyle Parmaksız Mahallemizi geçmeye çekinirdik. Fakat bugün ortaya konuldu ki devletimizin ve güvenlik güçlerimizin sayesinde Diyarbakır'a, Şırnak'a, Cizre'ye ve geçmişte en tehlikeli dediğimiz bölgelere çok rahat şekilde gidiyoruz. Bugün bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim." diye konuştu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua ettiği program, saygı ateşi ve katılımcıların mezarlara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törene, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi, katliamın 28. yılında anıldı
Eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi, katliamın 28. yılında anıldı
Eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi, katliamın 28. yılında anıldı
Eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi, katliamın 28. yılında anıldı
Eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi, katliamın 28. yılında anıldı

İstiklal Marşı, Erzurum, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi, katliamın 28. yılında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eli kanlı PKK'nın katlettiği 33 Yavi şehidi, katliamın 28. yılında anıldı - Son Dakika
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