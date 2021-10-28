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Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 kişinin parasını aldı - Son Dakika

Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 kişinin parasını aldı

28.10.2021 13:06
Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 kişinin parasını aldı

KONYA'da elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp durduğu 2 kişinin 350 lirasını alan Ö.Ö. adlı erkek, yakalandı.

KONYA'da elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp durduğu 2 kişinin 350 lirasını alan Ö.Ö. adlı erkek, yakalandı. Şüphelinin üzerinde telsiz, metal kelepçe, bıçak ve 3 paket kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Sokak'ta meydana geldi. Elinde telsizle kendisini polis olarak tanıtan Ö.Ö., yolda görüp durdurduğu 2 kişinin 350 lirasını alıp uzaklaştı. 2 mağdurun şikayeti üzerine bölgede çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ö.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Yapılan üst aramasında ise telsiz, metal kelepçe, bıçak ve 3 paket kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 kişinin parasını aldı

Uyuşturucu, Metal, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 kişinin parasını aldı - Son Dakika


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