Elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp, 2 kişinin parasını aldı - Son Dakika

KONYA'da elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp durduğu 2 kişinin 350 lirasını alan Ö.Ö. adlı erkek, yakalandı. Şüphelinin üzerinde telsiz, metal kelepçe, bıçak ve 3 paket kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Sokak'ta meydana geldi. Elinde telsizle kendisini polis olarak tanıtan Ö.Ö., yolda görüp durdurduğu 2 kişinin 350 lirasını alıp uzaklaştı. 2 mağdurun şikayeti üzerine bölgede çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ö.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Yapılan üst aramasında ise telsiz, metal kelepçe, bıçak ve 3 paket kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.