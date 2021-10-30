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Elon Musk Üniversite Kuruyor - Son Dakika

Elon Musk Üniversite Kuruyor

30.10.2021 07:40
Elon Musk Üniversite Kuruyor

Dünya'nın en zengin insanlarından olan Elon Musk üniversite kuruyor.

Dünya'nın en zengin insanlarından olan Elon Musk üniversite kuruyor.

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, "Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü" adında bir üniversite açacağını açıkladı.

Musk, Twitter hesabından "Yeni üniversite kurmayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü" paylaşımını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Tesla hissedarlarıyla yaptığı toplantının ardından Musk, şirketin genel merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacaklarını açıkladı.

HAVALİMANINA 5 DAKİKA!

Musk "San Francisco Körfezi'nde genişleme konusunda sıkıntı var. Austin'deki fabrikamız ise havalimanına 5 dakika uzaklıkta ve şehir merkezine de 15 dakika mesafede" dedi sözlerini söyledi.

Musk, Kaliforniya'daki fabrikada yapılan üretimin devam edeceğini ve hatta yüzde 50 artırma planı yapıldığını da üniversitenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz belli değil.

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Üniversite, Elon Musk, Twitter, Teksas, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Elon Musk Üniversite Kuruyor - Son Dakika


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