EMA, Moderna aşısının üçüncü dozunun yetişkinlerde kullanılabileceğini bildirdi - Son Dakika

EMA, Moderna aşısının üçüncü dozunun yetişkinlerde kullanılabileceğini bildirdi

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına karşı Moderna tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanımını tavsiye etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına karşı Moderna tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanımını tavsiye etti. EMA'dan yapılan açıklamada, "Spikevax" adlı aşının ikinci dozdan 6-8 ay sonra takviye olarak verilen üçüncü dozunun antikor seviyesi düşen yetişkinlerde antikoru yükselttiği bildirildi. Takviye dozun, önceki aşılamalarda kullanılan miktarın yarısı kadar olduğu belirtildi. Yan etkilerin ise ikinci dozdan sonra görülenlerle benzerlik taşıdığı kaydedildi. EMA, bu ay başında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanılabileceğini tavsiye etmişti. EMA'nın kararları AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. AB üyeleri aşılama uygulamalarında kendi kararlarını veriyor.

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