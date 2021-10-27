Emekli astsubay ve eşi, toprağa verildi - Son Dakika

ANKARA'da, eşi Ülker İnal'ı (58) tabancasıyla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren emekli astsubay Erol İnal (62) ve eşi, son yolculuğuna uğurlandı.

Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda Erol İnal, Adana'da yaşayan oğlu Eray İnal'ı telefonla arayarak, 'Biz gidiyoruz, hakkınızı helal edin' dedikten sonra, 40 yıllık eşi Ülker İnal'ı tabancasıyla vurarak öldürdü. İnal, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Oğlu Eray'ın amcası ve komşularına haber vermesi üzerine eve gelen akrabaları, İnal çiftinin cansız bedenini buldu. Çiftin cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu kaldırıldı.

Adana'dan gelen çiftin tek çocukları Eray İnal, anne ve babasının cenazelerini adli tıp kurumundan aldı. Çiftin cenazeleri, helallik alınması için eve götürüldü. Helallik alınması ardından cenazeler Karşıya Mezarlığı'na getirildi. Çift için burada cenaze töreni düzenlendi. Eray İnal taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan aile yakınları ile komşuları sinir krizi geçirdi. Bir yakını, "Ölüm size yakışmadı. Çok erken gittiniz çok" diyerek ağladı.

Ülker ve Erol İnal çifti, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan çiftin, torunlarını görmek için gittikleri Adana'dan yaklaşık 10 gün önce döndükleri belirtildi.