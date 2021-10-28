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Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti - Son Dakika

Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti

28.10.2021 12:43
Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti

DANİMARKA İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki görevinden geçen yıl emekli olduktan sonra bisikletle Türkiye turu hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'dan yola çıkan Yüksel Sarıçiçek (54), bugüne kadar 10 bin 800 kilometre yol kat etti.

DANİMARKA İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki görevinden geçen yıl emekli olduktan sonra bisikletle Türkiye turu hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'dan yola çıkan Yüksel Sarıçiçek (54), bugüne kadar 10 bin 800 kilometre yol kat etti. 'İstanbul'dan çıktım yola, 81 ilde verdim mola' sloganı kapsamında 69'uncu il olarak Kayseri'ye gelen Sarıçiçek, "Bundan sonraki hedefim İstanbul'dan yola çıkıp Lizbon'a kadar pedal çevirmek" dedi.

İstanbul'da yaşayan Yüksel Sarıçiçek, 11 yıl çalıştığı Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki görevinden emekli olduktan sonra hayalini kurduğu bisikletle Türkiye turu projesini hayata geçirdi. 'İstanbul'dan çıktım yola, 81 ilde verdim mola' sloganı ile bugüne kadar 10 bin 800 kilometre yol kat ettiğini belirten Sarıçiçek, 69 ili bisiklet ile gezdi. Son olarak Malatya'dan bisikleti ile 69'uncu il olarak geldiği Kayseri'de, DHA'ya konuşan Sarıçiçek, Türkiye turunu bitirdikten sonra İstanbul'dan Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitmek istediğini söyledi.

81 İLİN TAMAMINA UĞRAYACAKGeçen yıl 10 Ekim'de bisiklet turuna başladığını belirten Yüksel Sarıçiçek, "12 il kaldı. 8 ayda bitirmeyi planlıyordum. Ancak araya pandemi girdi ve 1 yılı geçti. Yola çıktıkça gittiğim yerlerde gezilecek çok fazla yerin olduğunu fark ettim. Her ilde ayrı bir güzellik var. Aynı zamanda sosyal sorumluluk gereği de bazı projeler ortaya koydum. Çevre bilincini de sağlamayı amaçlayarak bazı etkinlikler yaptık" dedi.'KAYSERİ'NİN BİRÇOK DOĞAL GÜZELLİĞİ VAR'Kayseri'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için kültürel anlamda zengin olduğunu da söyleyen Sarıçiçek, "Kayseri'nin de birçok doğal güzelliği var. Kayseri'ye daha önce gelmiş olmama rağmen bisiklet ile geldiğim zaman görmediğim pek çok güzelliği ilk kez görmüş oldum. Bir sonraki gelişimde daha fazla zaman ayırıp bu güzellikleri daha çok keşfetmeyi amaçlıyorum. Herkesi bisikletle yaşamaya davet ediyorum. Herkes bisikletle tur yapabilir. Bisikleti hayatımızın her alanında kullanabiliriz" diye konuştu.'AVRUPA TURUNA ÇIKMAYI İSTİYORUM'81 ilin tamamına ulaştıktan sonra Avrupa turuna başlamak istediğini belirten Sarıçiçek, "81 ili tamamladıktan sonra İstanbul'dan bisikletle yola çıkıp Lizbon'a kadar gitmek istiyorum. Aslında Türkiye turu yapmadan önce bunu hayata geçirmek istemiştim. Ancak, pandemi nedeniyle yurt dışı programını askıya alıp, Türkiye turuna çıkmaya karar verdim. Umarım şartlar düzelir ve İstanbul'dan pedallayarak, Lizbon'a kadar ulaşmış olurum. Bunu da yapmamım amacı da bisiklet sporunun her yaştan insanın yapabileceğini insanlara duyurmak olacak. Umarım, bunda da başarılı olurum" ifadelerini kullandı.'İNSANLAR TURİST SANIYOR'

Yolda karşılaştığı insanların kendisini turist sandığını da aktaran Yüksel Sarıçiçek, "Sürekli yollardayız. İnsanlar olumlu tepkiler veriyor. Genellikle bizi turist sanıyorlar. Çevredeki insanlardan bize karşı 'Merhaba' diyen olmuyor. Genellikle yabancı ülke vatandaşı sanıyorlar ve 'Welcome' ve 'Hello' diyerek bizleri selamlıyorlar. Herkes, bize karşı olumlu ve pozitif yaklaşıyor. Konuşmak istiyorlar. Bize sürekli sempati ile bakıyorlar. Giyim tarzımız ve bisikletli oluşumuzu turist gibi değerlendiriyorlar. Bize çok sıcakkanlı yaklaşıp, yardımcı oluyorlar" dedi.


Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti
Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti
Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti
Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti
Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti
Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti
Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti
Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti
Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti
Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti

Danimarka, İstanbul, Türkiye, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikleti ile 10 bin 800 kilometre seyahat etti - Son Dakika
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