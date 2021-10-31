Emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu - Son Dakika

Emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu

Samsun'da emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu.

Samsun'da emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu. Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan 3 çocuk babası Osman Türkmen (50), evinde çocukları tarafından yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulundu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Osman Türkmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkmen'in ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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