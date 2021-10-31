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Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu

31.10.2021 14:46
Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu

SAMSUN'da emekli emniyet amiri Osman Türkmen'in (50) evinde cansez bedeni bulundu.

SAMSUN'da emekli emniyet amiri Osman Türkmen'in (50) evinde cansez bedeni bulundu. Türkmen'in şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve yaklaşık bir sene önce emekli olan Osman Türkmen, çocukları tarafından, evinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine eve, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kontrolünde Türkmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Türkmen'in ölümü şüpheli bulundu. Türkmen'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Samsun
Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu
Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu

Osman Türkmen, İlkadım, Samsun, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu - Son Dakika


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