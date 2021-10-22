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Emekli makine mühendisi öğretmen hukuk fakültesini de bitirerek avukat oldu - Son Dakika

Emekli makine mühendisi öğretmen hukuk fakültesini de bitirerek avukat oldu

22.10.2021 09:24
Emekli makine mühendisi öğretmen hukuk fakültesini de bitirerek avukat oldu

Edirne'de emekli öğretmen Sema Dürüktaş Sığınç, mühendislik fakültesini bitirmesi sonrası hukuk fakültesini de tamamlayıp avukat oldu.

Edirne'de emekli öğretmen Sema Dürüktaş Sığınç, mühendislik fakültesini bitirmesi sonrası hukuk fakültesini de tamamlayıp avukat oldu.

İlk orta ve lise eğitiminin ardından dereceyle girdiği Trakya Üniversitesi matematik bölümünden dereceyle mezun olan Sığınç (53), öğretmenlik yaparken aynı üniversitenin makine mühendisliği bölümünü de dereceyle kazandı.

Öğretmenliğe devam ederken 5 yıllık mühendislik bölümünü 3 yılda 3'üncülükle bitiren Sığınç, staj döneminde makine mühendisliğinin ilgisini çekmediğini fark ederek bu mesleğe yönelmedi. Anadolu Üniversitesi adalet bölümünü de okuyan Sığınç, hukuk eğitimi için İstanbul'a tayin istedi.

Dikey geçiş sınavıyla tam burslu kazandığı Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamlayan Sığınç, geçen yıl haziran ayında emekli olduktan sonra avukatlık stajına başladı.

Sığınç, stajını tamamladıktan sonra hafta başında yeminini ederek Edirne Barosu avukatı olarak ruhsatını aldı.

Yemin törenine avukat öğrencileri katıldı

Sığınç, AA muhabirine çalışmayı ve zamanını dolu dolu geçirmeyi çok sevdiğini, zorlanmadan başarılı bir şekilde diplomalarını aldığını söyledi.

Sağlığın ve adaletin insan hayatı için önemini fark edince avukat olmaya karar verdiğini ifade eden Sığınç, şunları kaydetti:

"Çok önemli olduğunu düşündüğüm için hukuk fakültesini okumaya karar verdim 30 yıllık öğretmenlikten sonra. Öğrencilerim ve genç meslektaşlarım yüreklendiriyorlar beni. Hukuk fakültesini bitirince sosyal medyada paylaşım yapmıştım. Birçok öğrencimden, 'Siz bize örneksiniz, siz bizim gibi gençlere yol açıyorsunuz, sizi kendimize örnek alıyoruz.' gibi yazılı dönüşler oldu bana. Yemin törenime yetiştirdiğim avukat öğrencilerim bana sürpriz yaparak katıldılar. Hepsi de destek oluyorlar. Çok hoşlarına gidiyor öğretmenlerinin yeni bir mesleğe atılması."

Gençler bol bol okusunlar, kendilerini geliştirsinler

Sığınç, eğitimin yaşı olmadığını, gençlerin de ellerindeki imkanları kullanmaları gerektiğini belirtti.

Gençlerin son dönemde sosyal medya ve televizyon bağımlılığının fazla olduğunu ifade eden Sığınç, "Bol bol okusunlar. Kendilerini geliştirsinler. Şu anda çok şanslılar. İnsan farklı alanlara yöneldikçe hayata daha bağlı oluyor, kendini daha mutlu daha enerjik hissediyor. Kendimi hiçbir zaman yaşlanmış depresyona girmiş hissetmiyorum. Enerjik ve genç hissediyorum." diye konuştu.

Bu mesleği başarabileceğime inanıyorum

Avukatlık mesleğine başlayacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Sığınç, "30 yıl kamu görevlisi olarak çalıştığım için biraz daha tecrübeli başlayacağımı düşünüyorum bu mesleğe. Kamudan gelmemin verdiği avantajla gerçekten de başarılı hissetim kendimi bu okulda okurken. Bu mesleği başarabileceğime inanıyorum. Çalışacağım, çok fazla okuyup araştıracağım" değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen, Edirne, Emekli, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli makine mühendisi öğretmen hukuk fakültesini de bitirerek avukat oldu - Son Dakika


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