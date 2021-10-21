Emekli Yargıtay Başkanı Cirit için veda töreni düzenlendi - Son Dakika

YAŞ haddinden geçen yıl emekli olan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit için koronavirürs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılamayan veda töreni bugün yapıldı.

Yaş haddinden dolayı 23 Mart 2020'de emekli olan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit için geçen sene koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenemeyen veda töreni bugün Yargıtay Yeni Yerleşkesinde bulunan İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve Cemil Çiçek'in yanı sıra çok sayıda yargı mensubu katıldı. Cirit'in meslekte olduğu döneme ait fotoğraf ve video görüntüleri izletildi. Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, selefi olan İsmail Rüştü Cirit'in görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, "Başkan İsmail Rüştü Cirit'in hayatında bir leke bulunmamaktadır. Zaman zaman basında bir kısım kesimler tarafından saldırıya uğramıştır. Ancak onun gönlündeki insan sevgisi, adalet duygusu bağımsız ve tarafsız güçlü bir yargının oluşması için gösterdiği çabaya hepimiz yakından tanıklık ettik. Emekliliğinin kendisi ve ailesine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

AKARCA: YARGI TARAFSIZLIĞINI VE BAĞIMSIZLIĞINI HİÇ YİTİRMEDİ

Yargının özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra zor günlerden geçtiğini söyleyen Akarca, "Yargı gerçekten iyi bir sınav verdi. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda özellikle bir kısım medya tarafından koparılan fırtınaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Önce algı oluşturuluyor, algı üzerinden olgularla hareket edilmeye çalışılıyor. Bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bundan tabi ki yargımız ve bütün kurumlarımız etkilendi. Yargı gerçekten çok güçlü, olumlu ve yerinde bir sınav verdi. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiç bir zaman yitirmedi. Milletimizin yargıya güvenmesi gerektiğini biliyoruz. Herkesin konuşmalarında söz ve eylemlerinde son derece dikkatli olması gerekir. Elbette yanlışlıklar ve hatalar olabilir ama bunların hukuki mekanizma içerisinde sürekli tamamlanma imkanı bulunmaktadır. Hepinizin bildiği gibi hakim ve savcılarımızın verdiği kararlar itiraza tabi, istinafa tabi, temyiz yoluna tabidir. Bununla birlikte en son noktada yargılanmanın yenilenmesi gibi kanun yolları bulunmaktadır" diye konuştu.

CİRİT: ZULÜM İLE ABAD OLUNAMACAYAĞINI BİLDİK

Ardından kürsüye gelen İsmail Rüştü Cirit, duygulandığını söyleyerek "Görev sürecim boyunca bir emanetçi olduğumun bilincinden ayrılmadım. Her zaman haktan, adaletten yana ayrılmamaya, kul hakkını gözetmeye önem verdim. Bizler hakimdik, adaleti tecelli ettiren zümrelerdik. Zulüm ile abad olunamayacağını bildik. Adaletin ise devletimizin temeli olduğunu, bütün mahkeme duruşma salonlarında 'Adalet mülkün temelidir' diye yazan o çok anlamlı sözün devletin bekasıyla ne kadar ilintili olduğunu yaşayarak gördük. Adalet ideali ile yaşayan devletlerin uzun ömürlü olduklarını, tersinin ise kısa ömürlü devletler olduğunu ve tarih Türk devletlerinin de adalet ideali üzerinde yükseldiklerini bize göstermiştir. Bu mesleği severek yaptım. Yine olsa yeniden bu mesleği seçerim" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Cirit'e, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca onur belgesi ve hediye taktim etti. Cirit'e meslektaşlarının da hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.