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Emine Erdoğan: Afrika seyahatlerinde kadınların kahraman olduğunu fark ettim - Son Dakika

Emine Erdoğan: Afrika seyahatlerinde kadınların kahraman olduğunu fark ettim

22.10.2021 13:04

Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Türkiye- Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Afrikalı kadınların güçlendirilmesinde aktif rol alıyoruz. Afrika'nın bizim için çok önemli yeri var. Uzun yıllara dayanan Afrika seyahatinde Afrikalı kadınların gizli kahramanlar olduklarını fark ettim. Afrikalı kadınların ekonomi üzerinde büyük bir katkısı var." dedi.

Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Forumun ikinci gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin eşi Denise Nyakeru Tshisekedi de katıldı.

Forumda konuşan Emine Erdoğan, kadınların ve kız çocukların desteklenmesi konusunda mücadele verdiklerini belirtti. Erdoğan, "Uzun yıllardır Afrika'nın kalkınmasına destek vermek için birçok faaliyet yürütüyorlar. Ben de kadınların ve kız çocukların güçlendirilmesi için yapılan her çalışmanın yanındayım. Afrika ülkelerinin makamları ve STK'ları ile iş birlikleri yürütüyoruz. Angola ziyaretimizde kadın mesleki eğitim merkezimizde bilgi teknolojileri sınıfı ve müzik odasının açılışını gerçekleştirdik. Angola çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ve bir sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaptık. Kadın girişimciliğini desteklemek için kadınların yerel yemeklerini yapıp satabilecekleri mobil stantlar hediye ettik. Afrikalı kadınların güçlendirilmesinde aktif rol alıyoruz. Afrika'nın bizim için çok önemli yeri var. Uzun yıllara dayanan Afrika seyahatinde Afrikalı kadınların gizli kahramanlar olduklarını fark ettim. Afrikalı kadınların ekonomi üzerinde büyük bir katkısı var. Kıtanın tamamında tarım sektörünün yüzde 70'i kadınlar tarafından yönetiliyor. Tabii şunu unutmamak gerekir, Afrika onlarca ülkenin olduğu büyük bir kıta. Kadınların durumu da ülkeden ülkeye çeşitlilik gösteriyor. Genel olarak baktığımızda Afrikalı kadınların siyasette etkin rolleri olduğunu da görüyoruz. Bunun yanında Afrika'da kadın girişimciliğinin hızla artması son derece sevindirici. Bildiğiniz gibi Covid-19 salgınında iki seneyi geride bıraktık. Salgın hayatın birçok alanını alt üst eden yıkıcı etkiler gösterdi. Aynı zamanda dijital dönüşümü hızlandırdı. Kadın liderlerin özellikle bu alana mercek tutmaları gerektiğine inanıyorum. Kadınların tüketici değil üretici olmalarına inanıyorum. 2016 yılında Ankara'da kurduğumuz Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi dayanışmamızı güçlendireceğimiz bir faaliyet alanıdır. Afrikalı kadınlar için adil pazar anlayışı ile kurulan bu merkezi el birliğiyle güçlendirelim" dedi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise, "Tüm dünyada 147 iş konseyimiz var bunlardan 45'i Afrika kıtasında hizmet veriyor. Bütün bu çalışmalarda ülke olarak hedefimiz ülkemiz ile Afrika'nın karşılıklı ticaretini 50 milyar dolar seviyesine çıkması. Bugün 25 milyarı iki kat arttırmak hedefimiz. Bunu yaparken de sanayi, tarım, inşaat gibi alanlarda iş birliği bizim için önemli. Kadınlar olmadan daha zor iş yapabildiğimizin bilinci içerisindeyiz" dedi.Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin eşi Denise Nyakeru Tshisekedi, Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, kendisiyle özellikle kadın hakları konusunda birçok değeri paylaştıklarını ifade etti.


Emine Erdoğan: Afrika seyahatlerinde kadınların kahraman olduğunu fark ettim
Emine Erdoğan: Afrika seyahatlerinde kadınların kahraman olduğunu fark ettim
Emine Erdoğan: Afrika seyahatlerinde kadınların kahraman olduğunu fark ettim
Emine Erdoğan: Afrika seyahatlerinde kadınların kahraman olduğunu fark ettim
Emine Erdoğan: Afrika seyahatlerinde kadınların kahraman olduğunu fark ettim

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Ekonomi, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: Afrika seyahatlerinde kadınların kahraman olduğunu fark ettim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan: Afrika seyahatlerinde kadınların kahraman olduğunu fark ettim - Son Dakika
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