Emine Erdoğan'dan "Paris Anlaşması" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Paris Anlaşması'nı onaylamasının, küresel ısınmayla mücadelede değerli bir adım olacağını belirtti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklara yaşanabilir bir gelecek bırakmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Paris Anlaşması'nı onaylamasının küresel ısınmayla mücadelemizde değerli bir adım olacağına inanıyorum. Sıfır Atık Projemiz, ülkemizin bu anlamdaki dönüşümünün bayrağıdır. Herkesi bu harekete katılmaya davet ediyor, Paris Anlaşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Süreçte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."