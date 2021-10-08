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Emine Erdoğan, "Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi"nde konuştu (1) - Son Dakika

Emine Erdoğan, "Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi"nde konuştu (1)

08.10.2021 16:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların sürdürülebilir ekonominin liderleri olacağına yürekten inandığını belirterek, "Çevreye sıfır zarar' ilkesiyle büyüyen şirketler eminim ki kadınların eseri olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların sürdürülebilir ekonominin liderleri olacağına yürekten inandığını belirterek, "Çevreye sıfır zarar' ilkesiyle büyüyen şirketler eminim ki kadınların eseri olacak. Yeter ki kadın girişimciliğini en üst seviyede destekleyelim ve hayatın kadın fikriyle yeniden yorumlanmasına fırsat verelim." dedi.

Emine Erdoğan, Halkbank Genel Müdürlüğünce İstanbul'daki bir otelde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından azmiyle, fikriyle ilham veren kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sürdürülebilir kalkınmayı başarmayı isteyen her ülkenin, kadınların güçlenmesine büyük vurgu yaptığını belirten Erdoğan, "Çünkü kalkınma ancak kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesiyle mümkündür. Ekonomik ve sosyal güçlenme, birbirini tetikleyen ve büyüten unsurlar. Ülkemizin güzide kurumlarından Halkbank'ın bu konuya gösterdiği önem gerçekten büyük bir takdiri hak ediyor. Kadınların kendi işlerini kurmaları ve bu konuda cesaretlenmeleri için verdikleri krediler hayatları dönüştürüyor." diye konuştu.

Emine Erdoğan, Türkiye'de ilk defa bir bankanın bünyesinde "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü" kurulduğu bilgisini aldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Kadın girişimci ekosisteminin destekleniyor olmasını son derece umut verici buluyorum. Tabii kadınların ekonomik olarak güçlenmesi yalnızca para kazanmaları anlamına gelmiyor. Kadınlar, gelecek nesillerin yetişmesi ve ailenin idame ettirilmesinde en önemli aktörlerdir. Dolayısıyla kadınların güçlenmesi ve donanımlarını artırmaları, toplumu da şekillendiriyor. Yani güçlü kadınlar güzel bir geleceğin köprüleri haline geliyorlar. Bununla birlikte güçlü kadınların sayıca çoğalması, kadınlarla ilgili yaygın sorunların da önüne geçiyor. Kadına yönelik şiddet, insan haklarının korunması, fırsat eşitliği gibi konularda farkındalık artıyor. Bildiğiniz gibi kadınların yalnızca çalışan olmalarını değil, girişimci olarak karşımıza çıkmalarını arzu ediyoruz. Girişimcilik bir fikri, bir hayali somutlaştıran büyük bir güçtür. Bugün dünyamızı şekillendiren kişiler, ağırlıklı olarak girişimcilerden oluşuyor. Bilhassa bu sebeple kadınların girişimcilik dünyasında kendilerine yer açmaları çok önemli. O zaman dünyamıza kadın eli değmiş olacak."

"Her alanda hem zihinsel hem de endüstriyel bir dönüşüme ihtiyacımız var"

Dijital dönüşümün nefes kesen bir hızla gerçekleştiğine işaret eden Erdoğan, herkesin tüketici olduğu teknoloji dünyasının erkek egemen bir kültüre sahip olduğunu, kadınlar bu alanda üretici ve tasarımcı olarak yer almazlarsa geleceğin tek taraflı olacağını söyledi.

Emine Erdoğan, kadınlar tasarlayan, üreten ve karar veren tarafta olurlarsa, kendilerine ait değerler bütününü de iş ortamına taşıyacaklarını ve üretim anlayışının tamamen değişeceğini kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadelenin, dünyanın en önemli meselesi haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Hükümetler Arası İklim Paneli'nin yeni yayınladığı rapor, dünyayı uyandırması gereken bir çalar saattir. Küresel ısınmanın görülmemiş seviyeye gelmesinin insan kaynaklı olduğu kesin bir şekilde ortaya kondu. Değişmesi gerekenin bizler ve yaşamlarımız olduğu çok açık. Mikrodan makroya her alanda hem zihinsel hem de endüstriyel bir dönüşüme ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, son yıllarda artan bir şiddetle aşırı hava olayları yaşandığını, hazin örneklerinin Türkiye'de de tecrübe edildiği yangınlar, seller ve aşırı hava olaylarının tüm dünyada yıkıcı etkiler yaptığını belirtti.

"İklim mültecisi" diye bir kavramın hayatlara girdiğine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra iklim krizi ve yetersiz kaynaklar, savaşlardan çok daha fazla insanı yerinden edecek. Tüm bunlar kaynaklarımızın hızla tükendiği anlamına geliyor. Eğer kulak kesilmeyi seçersek, tabiatın imdat çığlığını duyabiliriz. Bu karanlık tablonun ardında tüketerek üreten kar odaklı endüstriler var. Oysa biliyoruz ki kadınların da eşit şekilde yer aldığı bir ekonomi dünyası, kaynakları daha adil kullanacak. Gelecek nesillerin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını da daha iyi gözetecek. Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde, kriz ve afetlerde kadınların nasıl büyük bir güce dönüştüğünü sayısız kere tecrübe ettik. STK'larda toplumsal dayanışmanın üstün örneklerini yine kadınlar ortaya koyuyor."

"Çevreye sıfır zarar ilkesiyle büyüyen şirketler eminim ki kadınların eseri olacak"

Sıfır Atık Projesi'nin, kadınlarda büyük bir karşılık bulduğuna işaret eden Erdoğan, "En çok içselleştirmenin kadınlarda gerçekleştiğini şahsen gördüm. Çünkü tabiatla kadınların manevi ilişkisi yürekten gelen bir meleke gibidir. Dolayısıyla kadın kalbinin bir yandan üretirken bir yandan doğmamış çocukların hakkını koruyacağını biliyorum. Kadınların sürdürülebilir ekonominin liderleri olacağına yürekten inanıyorum. 'Çevreye sıfır zarar' ilkesiyle büyüyen şirketler eminim ki kadınların eseri olacak. Yeter ki kadın girişimciliğini en üst seviyede destekleyelim ve hayatın kadın fikriyle yeniden yorumlanmasına fırsat verelim." diye konuştu.

Emine Erdoğan, Kovid-19 salgınının tarih sahnesine "en büyük felaketlerden biri" olarak çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıktan eğitime, her alanda sarsıcı etkilerini halen yaşıyoruz. Bu etkilerin en çok görüldüğü alan ekonomi oldu. Küresel olarak kayıplarımız çok büyük. Şu bir gerçek ki bu tip krizlerin olumsuz etkileri kadın ve erkek üzerinde eşit olmuyor. Kadınlar, farklı ekonomik ölçeklerde, salgından orantısız olarak daha kötü etkileniyor. Aile içindeki görev paylaşımındaki adaletsizlik, işini evinden yürütmeye çalışan kadınların yükünü ziyadesiyle artırdı. Küresel krizlerin atlatılmasında hem sosyal hem de ekonomik iyileşme için yeni politikalar üretmemiz gerektiği çok açık. Salgının tüm olumsuzluklarına rağmen kırılgan grupların korunmasında yeni yaklaşımları doğuracağına inanıyorum. Halihazırda, ülke olarak yaşlılardan engelli bireylere kadar kimseyi geride bırakmayan insani yaklaşımımız, tarih sayfalarına geçecek niteliktedir. Şimdi tüm dünya ekonomiyi ayağa kaldırmanın yeni yollarını arıyor. İnanıyorum ki güçlü Türk kadınları, bu alanda da öncü işler yapacaklar. Güçlenen her kadının, dünyanın tüm kadınlarına katkı sağladığını gösterecekler."

"Bilgi çağı diye tanımladığımız günümüzde en büyük kıymetimiz fikirlerimizdir." diyen Erdoğan, fikirlerin tecrübelerden doğduğunu, bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınların, Anadolu'nun ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu bir kez daha gösterdiklerini ifade etti.

Bu başarı hikayelerinin birbirine zincir gibi eklenmesi için kadın dayanışmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, "Bir hayalini gerçekleştirmiş her kadın, henüz başka bir hayali kuran kadının rehberidir. O yüzden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz kadınlarımızdan mentor olmayı bir misyon haline getirmelerini istiyorum. 'Birlikten kuvvet doğar' ilkesiyle birbirimizin elinden tutalım." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Emine Erdoğan'a, Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan tarafından hediye takdim edildi. Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Kadın girişimcilerin ürettiği ürünleri inceledi

Emine Erdoğan, program öncesinde, alana kurulan ve kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Güneş paneli, el dokuma halı, kamuflaj, bağ ve bağ ürünleri, bal, çeşitli bitkilerden üretilen sabunlar ve istiridye mantarı gibi ürünler ile atıktan üretilerek yeniden ekonomiye kazandırılan ürünleri inceleyen Erdoğan, kadın girişimcilerden ürünlerine ilişkin bilgi aldı, girişimciliğe adım atma hikayelerini dinledi.

Ardından atıktan üretilen ürünlerin yer aldığı "Atıksız" sergisini gezerek, eserleri inceleyen Erdoğan, Türkiye'nin 7 bölgesinden 28 girişimci, sporcu, sanatçı, sanayici, fikir lideri kadının kendi hikayelerini aktardıkları "İlham Veren Kadınlar" sergisini de ziyaret etti.

Emine Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan da eşlik etti.

Emine Erdoğan, Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi nde konuştu (1)
Emine Erdoğan, Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi nde konuştu (1)
Emine Erdoğan, Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi nde konuştu (1)
Emine Erdoğan, Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi nde konuştu (1)
Emine Erdoğan, Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi nde konuştu (1)

Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Halkbank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, 'Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi'nde konuştu (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, "Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi"nde konuştu (1) - Son Dakika
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