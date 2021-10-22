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EMİNE ERDOĞAN İŞİM VAR OKULA GİDİYORUM PROJESİNİN LANSMANINA KATILDI - Son Dakika

EMİNE ERDOĞAN İŞİM VAR OKULA GİDİYORUM PROJESİNİN LANSMANINA KATILDI

22.10.2021 16:43
EMİNE ERDOĞAN İŞİM VAR OKULA GİDİYORUM PROJESİNİN LANSMANINA KATILDI

Eğitimleri yarıda kalan öğrencilerin yeniden okullarını tamamlaması, çalışmak istedikleri iş alanında uzmanlaşmaları için hayata geçirilen "İşim Var Okula Gidiyorum.

Eğitimleri yarıda kalan öğrencilerin yeniden okullarını tamamlaması, çalışmak istedikleri iş alanında uzmanlaşmaları için hayata geçirilen "İşim Var Okula Gidiyorum." projesinin lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Lansmanda konuşan Emine Erdoğan, "Proje ile gençler ilgi duydukları meslek alanlarına yönlendiriyorlar. Haftanın 4 günü okula gidiyorlar diğer günler staj yapıyorlar. Böylece hem lise mezunu olup ustalık belgesi alarak meslek sahibi oluyorlar. " dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İşim Var Okula Gidiyorum" projesinin lansmanı Ümraniye Belediyesi binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Lansmana belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında yarıda bırakmış veya ara vermek zorunda kalmış öğrenciler tekrar eğitim hayatına kazandırılıyor. Öğrenciler seçtikleri branşlarda uzmanlaşmaları için çeşitli işletmelere stajyer olarak yerleştiriliyor. Öğrenciler, haftada 4 gün staj, 1 gün de eğitim görüyor. Emine Erdoğan, projenin lansmanında projenin detaylarını anlattı.

"PROJENİN YAYGINLAŞMASINI DİLİYORUM"

Emine Erdoğan, "Ümraniye Belediyemiz bu evlatlarımızın eğitim hayatlarından geri kalmamaları için çok titiz bir çalışma yürütüyor. Sorunun temeline inerek çocukların okula dönüşümü sağlayacak çözümler üretti. Bunların başında da psikolojik ve maddi destek var. Proje ile gençler ilgi duydukları meslek alanlarına yönlendiriyorlar. Haftanın 4 günü okula gidiyorlar. Diğer günler staj yapıyorlar. Böylece lise mezunu olup ustalık belgesi alarak meslek sahibi oluyorlar. Gerçek başarı sadece sorunları tespit etmek değil, çözüm üretmektir. Bu noktada belediyemizin her aileyi kendi nezdinde değerlendirmesi takdire şayandır. Aileler ile birebir görüşülüyor ve her çocuğun kendine has ihtiyaçlarına göre destekler veriliyor. Belediyemiz ve aileler el ele verip okul yolundaki engelleri kaldırıyorlar. Projenin sektöre yansıyan olumlu etkileri de var. Aldığım bilgilere göre ara eleman ihtiyacını karşılamayan firmalar bu projeye ilgi göstermiştir. Bu vesileyle sanayi ve hizmet sektöründeki işyerlerinde çalışanlarına kalfalık ve usta öğreticilik belgeleri kazandırılmıştır. Haliyle işyeri niteliği de arttırıldı. Bu projenin tüm ülkemize yaygınlaştırılmasını canı gönülden diliyorum. Okuldan uzak kalan her evladımızın zararlı odakların hedefi olduklarını biliyoruz. Çocukluk ve gençlik yılları tohum ekme mevsimidir. Her evladımız ekinlerini ömür boyu toplayacağı kaliteli bir hayatı hak eder. Onlara bu imkanı vermek için gayret eden herkese şükranlarımı sunuyorum. 11 Ekim Uluslararası Kız Çocukları Günü eğitimde yeni yaklaşımları tartışmamızın bir vesilesi oldu. Bu sene ana başlık dijital dönüşüm oldu. Hayatın her alanı teknoloji ile yeniden yorumlanıyor. Kız çocukları dünyanın her yerinde geri kalıyorlar. Onları öncü ve lider konumda görmek istiyoruz. Hem ülkelerine hem dünyanın gidişatına yön verecek aktörler olmaları için yeni yol haritalarına çok ihtiyacımız var. Bununla birlikte Covid-19 salgını alışık olduğumuz düzeni hayatın her anlamında sekteye uğrattı. Eğitim her alanda bu sağlık krizinden en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Öğrenciler de hayatın çevrimiçine taşınmasından çok etkilendiler. Bu durum yeni bir bakış açısıyla ele almamızı sağladı. Önümüzdeki dünyayı ihtiyaçlara göre inşa edecek bizleriz. Yeni nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için yeni eğitim modelleri ortaya koymalıyız" dedi.

EMİNE ERDOĞAN İŞİM VAR OKULA GİDİYORUM PROJESİNİN LANSMANINA KATILDI
EMİNE ERDOĞAN İŞİM VAR OKULA GİDİYORUM PROJESİNİN LANSMANINA KATILDI
EMİNE ERDOĞAN İŞİM VAR OKULA GİDİYORUM PROJESİNİN LANSMANINA KATILDI
EMİNE ERDOĞAN İŞİM VAR OKULA GİDİYORUM PROJESİNİN LANSMANINA KATILDI
EMİNE ERDOĞAN İŞİM VAR OKULA GİDİYORUM PROJESİNİN LANSMANINA KATILDI

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN İŞİM VAR OKULA GİDİYORUM PROJESİNİN LANSMANINA KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EMİNE ERDOĞAN İŞİM VAR OKULA GİDİYORUM PROJESİNİN LANSMANINA KATILDI - Son Dakika
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