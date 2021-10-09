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Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması - Son Dakika

Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması

09.10.2021 15:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul'da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul'da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı. Çocuklar ne kadar erken kaliteli eğitime erişirlerse, gelecekleri o kadar iyi şekillenir." dedi.

Okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında "İstanbul'a 100 Anaokulu" projesinin tanıtım toplantısı, Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Programa katılan Emine Erdoğan, konuşmasında, nitelikli ve iyi yetişmiş bir nüfusun hem ekonomik kalkınma hem de sosyal gelişim için ön şart olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan'dan 100 anaokulu müjdesi

İstanbul'da yeni anaokulların yapım çalışmalarının başlatıldığı bilgisini veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim, gelecek demektir. Eğitim, baştan sona bir gelecek hazırlığıdır. Dolayısıyla eğitime yapılan her yatırım, bir ülkenin kendine yaptığı en büyük iyiliktir. Çocukların gelişiminde bazı kritik dönemler vardır. Bilim insanları 0-6 yaşı insan gelişimi açısından son derece önemli buluyorlar. Çocukların zihinsel gelişiminin yüzde 50'si 0-4 yaş aralığında, yüzde 30'u ise 4-6 yaş aralığında gerçekleşiyor. Yani, bu yaşlar, çocuklarımızın öğrenmeye en açık olduğu zamanlar. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul'da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı. 2022'de İstanbul'umuza 792 derslik ve 100 anaokulunu kazandırmış olacağız."

Emine Erdoğan, erken kaliteli eğitim alan çocukların, eğitimde daha fazla devamlılık gösterdiğinin, derslerinde daha başarılı olduğunun ve üniversiteye gitme ihtimalinin kuvvetlendiğinin bilindiğini söyledi.

Okul öncesi eğitimin uzun vadede mikro ve makro düzeyde büyük kazanımlar sağladığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çocuklar ne kadar erken kaliteli eğitime erişirlerse, gelecekleri o kadar iyi şekillenir. Zira, eğitim hayatının ileri dönemlerinde oluşan başarı ve başarısızlığın temelleri bu dönemde atılıyor. Dezavantajlı gruplardaki çocuklar, okul öncesi eğitimle hem fırsat eşitliği yakalıyor hem de aradaki farkı kapatıyorlar. Doğaya karşı duyarlı bireyler haline gelme bilinci de yine bu dönemde kazanılıyor. Erken yaşta eğitim dünyasına giren çocuklar, ailelerinde ya da sosyal çevrelerinde bu konularda eksik kalsalar bile, okullarda bu eksiği gideriyorlar. Dolayısıyla kendine, topluma ve çevresine faydalı bireyler olarak yetişme oranı yükseliyor."

Milli Eğitim Bakanlığının 2003 yılından önce 39 olan anaokulları sayısını 118 daha ekleyerek 157'ye çıkardığını aktaran Erdoğan, yapılacak 100 yeni anaokuluyla da büyük bir ihtiyaca cevap verileceğini belirtti.

"Güvenli adresler son derece önem taşıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, okul öncesi eğitimin çocuklar için olduğu kadar anneler için de önemli olduğunun altını çizerek, "Kadınların çalışma hayatına katılmalarının, kadınların güçlendirilmesindeki hayati rolü tartışılmaz. Kadınların güçlenmesinin bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya çıkması demektir. Ancak, çocuğunu gönderecek anaokulu bulamayan annelerin büyük bir ikilem içine düştüğü de bir gerçek. Çocuk bakımı bir anne için her şeyden üstündür. Bu noktada, güvenli adresler son derece önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Erken dönem eğitim alan çocukların kendilerini daha iyi tanıdığını ve analitik düşünme kabiliyetlerini geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, çocukların sosyal ve iletişim becerilerinin, problem çözme yeteneğinin arttığını ve estetik anlayış kazandıklarını dile getirdi.

Çocuklarda ekran bağımlılığının arttığını söyleyen Erdoğan, içinde yaşanılan çağda çocuklarının hayatının 4 duvar arasında geçtiğini aktardı. Emine Erdoğan, sözlerine şunları ekledi:

"Şehirlerin değişen çehresi ve teknolojinin hayatımızdaki yeri, çocukluğun yaşanışını da değiştiriyor. Çocuklar, artık akıllı telefonlar ve bilgisayarla haşır neşirler. Bir araştırmaya göre 2 yaşındaki bir çocuğun ekran başında geçirdiği süre haftada 17 saati bulabiliyor. 3 yaşında bu süre 25 saate çıkabiliyor. Anaokulu eğitimi, çocukları bu kısır döngüden de kurtarıyor."

Toplantıda, öğrencilerden Havva Betül Özdil, Cahit Zarifoğlu'nun "Sultan" isimli şiirini okudu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emine Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan ve beraberindekiler programın düzenlendiği okuldaki anasınıfını ziyaret etti. Erdoğan, çocuklarla bir süre sohbet edip onlarla birlikte aktivite yaptı.

Programa, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile eşi Nebahat Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, İstanbul, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı Açıklaması - Son Dakika
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