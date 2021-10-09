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EMİNE ERDOĞAN KALKINMA ANCAK KADINLARIN HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL OLARAK GÜÇLENMESİYLE MÜMKÜNDÜR - Son Dakika

EMİNE ERDOĞAN KALKINMA ANCAK KADINLARIN HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL OLARAK GÜÇLENMESİYLE MÜMKÜNDÜR

09.10.2021 11:17

Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kalkınma ancak kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesiyle mümkündür" dedi.

Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kalkınma ancak kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesiyle mümkündür" dedi.

Kadın girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Şişli'de bulunan konferans merkezinde düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve çok sayıda davetli katıldı. Zirve Halkbank Üreten Kadınlar Belgeseli gösterimi ile başladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Üreten Kadınlar Projesi ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.

"KALKINMA KADINLARIN HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL OLARAK GÜÇLENMESİYLE MÜMKÜNDÜR"

Sürdürülebilir bir kalkınmada kadının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Çünkü kalkınma ancak kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesiyle mümkündür. Ekonomik ve sosyal güçlenme, birbirini tetikleyen ve büyüten unsurlar. Ülkemizin güzide kurumlarından Halkbank'ın bu konuya gösterdiği önem gerçekten büyük bir takdiri hak ediyor. Kadınların kendi işlerini kurmaları ve bu konuda cesaretlenmeleri için verdikleri krediler hayatları dönüştürüyor.

"GÜÇLÜ KADINLAR GÜZEL BİR GELECEĞİN KÖPRÜLERİ HALİNE GELİYORLAR"

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi yalnızca para kazanmaları anlamına gelmiyor. Kadınlar, gelecek nesillerin yetişmesi ve ailenin idame ettirilmesinde en önemli aktörlerdir. Dolayısıyla kadınların güçlenmesi ve donanımlarını artırmaları, toplumu da şekillendiriyor. Yani güçlü kadınlar güzel bir geleceğin köprüleri haline geliyorlar.

Bununla birlikte güçlü kadınların sayıca çoğalması, kadınlarla ilgili yaygın sorunların da önüne geçiyor. Kadına yönelik şiddet, insan haklarının korunması, fırsat eşitliği gibi konularda farkındalık artıyor. Bildiğiniz gibi kadınların yalnızca çalışan olmalarını değil, girişimci olarak karşımıza çıkmalarını arzu ediyoruz. Girişimcilik bir fikri, bir hayali somutlaştıran büyük bir güçtür. Bugün dünyamızı şekillendiren kişiler, ağırlıklı olarak girişimcilerden oluşuyor. Bilhassa bu sebeple kadınların girişimcilik dünyasında kendilerine yer açmaları çok önemli. O zaman dünyamıza kadın eli değmiş olacak."

Konuşmasında iklim değişikliği ile mücadelenin dünyanın en önemli meselesi haline geldiğine dikkat çeken Emine Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hükümetler Arası İklim Paneli'nin yeni yayınladığı rapor, dünyayı uyandırması gereken bir çalar saattir. Küresel ısınmanın görülmemiş seviyeye gelmesinin insan kaynaklı olduğu kesin bir şekilde ortaya kondu. Değişmesi gerekenin bizler ve yaşamlarımız olduğu çok açık. Mikrodan makroya her alanda hem zihinsel hem de endüstriyel bir dönüşüme ihtiyacımız var.

"TABİATIN İMDAT ÇIĞLIĞINI DUYABİLİRİZ"

'İklim mültecisi' diye bir kavramın hayatlara girdi. Bundan sonra iklim krizi ve yetersiz kaynaklar, savaşlardan çok daha fazla insanı yerinden edecek. Tüm bunlar kaynaklarımızın hızla tükendiği anlamına geliyor. Eğer kulak kesilmeyi seçersek, tabiatın imdat çığlığını duyabiliriz. Bu karanlık tablonun ardında tüketerek üreten kar odaklı endüstriler var. Oysa biliyoruz ki kadınların da eşit şekilde yer aldığı bir ekonomi dünyası, kaynakları daha adil kullanacak. Gelecek nesillerin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını da daha iyi gözetecek. Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde, kriz ve afetlerde kadınların nasıl büyük bir güce dönüştüğünü sayısız kere tecrübe ettik. STK'larda toplumsal dayanışmanın üstün örneklerini yine kadınlar ortaya koyuyor."

"İSTİHDAM EDİLEN KADIN SAYIMIZ 9 MİLYONU AŞMIŞ DURUMDA"

Kadınların çalışma hayatına katılımını en üst düzeyden desteklediklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "2019-2023 yıllarını kapsayan 11. kalkınma planına göre 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 38.5'e yükselmesini hedefliyoruz. Şu an bu oran yüzde 34 civarında. Temmuz 2021 TÜİK verilerine göre istihdam edilen kadın sayımız 9 milyonu aşmış durumda" dedi.

Kadın girişimciler, kanaat önderlerini, kadın kooperatifleri, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularındaki lider kurum ve markaların bir araya geldiği zirvede yapılan konuşmaların ardından sergi ziyaret edildi.

EMİNE ERDOĞAN KALKINMA ANCAK KADINLARIN HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL OLARAK GÜÇLENMESİYLE MÜMKÜNDÜR
EMİNE ERDOĞAN KALKINMA ANCAK KADINLARIN HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL OLARAK GÜÇLENMESİYLE MÜMKÜNDÜR
EMİNE ERDOĞAN KALKINMA ANCAK KADINLARIN HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL OLARAK GÜÇLENMESİYLE MÜMKÜNDÜR
EMİNE ERDOĞAN KALKINMA ANCAK KADINLARIN HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL OLARAK GÜÇLENMESİYLE MÜMKÜNDÜR

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN KALKINMA ANCAK KADINLARIN HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL OLARAK GÜÇLENMESİYLE MÜMKÜNDÜR - Son Dakika


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SON DAKİKA: EMİNE ERDOĞAN KALKINMA ANCAK KADINLARIN HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL OLARAK GÜÇLENMESİYLE MÜMKÜNDÜR - Son Dakika
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