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Emine Erdoğan, Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezi Destek Projesi etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Emine Erdoğan, Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezi Destek Projesi etkinliğinde konuştu Açıklaması

18.10.2021 17:53
Emine Erdoğan, Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezi Destek Projesi etkinliğinde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların dünya genelinde desteklenmesinin aydınlık geleceğe en önemli katkı olduğunu belirterek, "Geleceğin, kadın gücüyle imar edileceğine yürekten inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların dünya genelinde desteklenmesinin aydınlık geleceğe en önemli katkı olduğunu belirterek, "Geleceğin, kadın gücüyle imar edileceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Angola'nın başkenti Luanda'da, Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezine Destek Projesi kapsamındaki etkinlikte konuştu.

Angola'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve Türk halkının selamlarını getirdiğini ifade eden Erdoğan, Angola'nın birçok Afrika ülkesi gibi zorlu imtihanlardan geçtiğini, uzun bir iç savaş dönemi ve bağımsızlık mücadelesinden sonra demokratik bir ülke olarak uluslararası toplumda yerini aldığını belirtti.

"Angola'nın hızla büyümesi, onu Afrika'nın yükselen bir değeri haline getirdi. Angola halkının birlik içinde yürüttüğü çalışmaları takdirle izliyoruz. Sizlerle her zaman dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diyen Emine Erdoğan, Türkiye'nin çok boyutlu, girişimci ve insani dış politikalarında Afrika'nın özel bir yeri olduğunu, bunun da devlet politikalarıyla sınırlı olmadığını söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Afrika'ya yaklaşımımız, medeniyet tasavvurumuz temelinde yükseliyor. İnsanlığı büyük ve tek bir aile olarak görüyoruz. Politikalarımızı da bu aileye karşı hissettiğimiz sorumlulukların bilinciyle şekillendiriyoruz. Türkiye'nin Afrika açılımı, kıta ülkeleriyle olan ilişkimizi son derece pekiştirdi. Her seyahatimiz, kardeşliğimizi artırdı. 1 milyarı aşkın nüfusuyla Afrika, dünyanın en büyük potansiyellerini bağrında taşıyor. İnanıyorum ki geçmişin tüm zorluklarına rağmen gelecek, Afrika'nın parlayan ışığıyla aydınlanacak."

"TİKA, Türkiye'nin iyi niyetlerini tüm dünyaya taşıyor"

Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezinin kadınların hayatına "muazzam bir katkı" yaptığını dile getiren Erdoğan, ülkelerin kalkınmasının kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımının desteklenmesiyle mümkün olduğunu, güçlü toplumların ancak kadınların da güçlenmesiyle kurulabileceğini söyledi.

Merkezde 2014'ten bu yana 6 bin kadına kuaförlük, terzilik, aşçılık, pastacılık, bilgi teknolojileri, geri dönüşüm, sanat ve bakım hizmetleri gibi birçok alanda verilen mesleki eğitimlerin kadınların hayatlarını dönüştürdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de ülkemizde kadınların güçlenmesini, karar verici ve lider pozisyonlarda yer almalarını destekliyoruz. Kadınların eğitim ve istihdam alanında, önünde duran tüm engelleri kaldırıyoruz. Geleceğin, kadın gücüyle imar edileceğine yürekten inanıyorum. Dolayısıyla, kadınların tüm dünyada desteklenmesi, bu aydınlık geleceğe en önemli katkıdır. Her zaman altını çizdiğim bir husus var. Kadınlar gelecek nesilleri yetiştiriyorlar. Bir nüfusun niteliği, kadınların ne kadar donanımlı olduğuyla doğrudan ilgilidir. Afrika'nın geleceğini Afrikalı kadınlar şekillendirecek."

TİKA'nın, Türkiye'nin iyi niyetini tüm dünyaya taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, merkez bünyesinde iki derslikten oluşan bağımsız binanın donanımını tamamlayarak bir müzik odası ve bilişim teknolojileri sınıfının hizmete alınmasını sağlayan kuruma ve çalışanlarına teşekkür etti.

"Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi, dayanışmamızın en anlamlı örneklerindendir"

Kadınların güçlendirilmesinde en önemli unsurlardan birinin kadın girişimci ekosisteminin desteklenmesi olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, girişimciliğin, insanın özgün potansiyelini ortaya koyabileceği, hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği bir kanal olduğunu, bu ruhun ortaya çıkmasıyla hayatın zenginleşeceğini dile getirdi.

Türkiye'de hem kamuda hem özel sektörde kadın girişimciliğini destekleyen çok özel uygulamalar olduğuna işaret eden Erdoğan, "DA MAMA projesi, Angolalı kadın girişimcilerin de yanında olduğumuzun bir ifadesidir. Bu kapsamda Angolalı kadınların, geleneksel yemekleri hazırlayıp satabileceği, 15 adet mobil satış noktasının kurulmasına destek verdik. Ben de bu stantları, Angolalı kadın girişimcilerimize teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Erdoğan, 2015'te Etiyopya temasları esnasında AIDS hastalarına yardım etmek için kurulmuş bir atölyeyi ziyaret ettiğini, burada kadınların el emeklerinin 1 ABD dolarına satın alınıp, Avrupa'nın pahalı butiklerinde yüksek fiyatlara satıldığını öğrendiğini anlattı.

Buradan sağlanan kazancın emeğin sahiplerine geri dönmediğini ifade eden Erdoğan, bunun üzerine Ankara'da Afrikalı kadınlar için adil bir pazar kurmaya karar verdiklerini ve Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni açtıklarını belirtti.

Nelson Mandela'nın, "Kadınlar yoksulluğa mahkum olduğu ve küçük görüldüğü sürece insan hakları özüne kavuşamayacaktır." sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, "Bu sözün verdiği mesaja yürekten inanıyorum." dedi.

Emine Erdoğan, daha önce Afrika'ya yaptıkları seyahatlerde edindiği tecrübelerle yazdığı "Afrika Seyahatlerim" kitabının, kalbinde büyüttüğü sevgi ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı.

Mesleki Eğitim, Emine Erdoğan, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezi Destek Projesi etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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