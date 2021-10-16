Üye Girişi
EMİNE ERDOĞAN TARİH ÇOCUKLARIN TUTUKLANDIĞINI YAZACAK - Son Dakika

EMİNE ERDOĞAN TARİH ÇOCUKLARIN TUTUKLANDIĞINI YAZACAK

16.10.2021 19:59

Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından düzenlenen konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Tarih sayfalarında çocukların tutuklandığı bir dünya yazılacak.

Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından düzenlenen konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Tarih sayfalarında çocukların tutuklandığı bir dünya yazılacak. Bu satırlara insanların evlerinin çalındığı ve haklarını arayamadığı da eklenecek. Dünyanın tüm bunları görmezden geldiği derin bir uykuya sarıldığı anlatılacak. İnsanlık çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir" dedi.

Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından Bahçelievler'de 'Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Yardımcısı Emrullah Aydın ve Tunus, Fransa, Katar, Almanya, İngiltere'den çok sayıda davetli katıldı. Konferans Kudüs'te yaşananları anlatan belgeseli gösterimi ile başladı.

"TARİH SAYFALARI ÇOCUKLARIN TUTUKLANDIĞI BİR DÜNYA YAZACAK"

Kudüs'te verilen mücadelenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Müslümanlar için inşa edilen ikinci mesciddir. Peygamberimizin miraca yükseldiği yerdir. Peygamber efendimiz hadislerinde bu mekanın kutsiyetini ifade etmiştir. Dolayısıyla bu hadis-i şerifler bizim için Kudüs'e karşı sorumluluklarımızı hatırlatan uyarılardır. Kudüs, ilahi tebliğe şahit olmuş peygamberler şehridir. Büyük bir anlamlar deryasıdır. Hepimizin kalbinin orada attığını biliyorum. Bildiğiniz gibi Osmanlı hakimiyeti altında olduğu dönemde farklı din ve mezhepler burada barış iklimi yaşadılar. Tarih sayfalarında çocukların tutuklandığı bir dünya yazılacak. Bu satırlara insanların evlerinin çalındığı ve haklarını arayamadığı da eklenecek. Dünyanın tüm bunları görmezden geldiği derin bir uykuya sarıldığı anlatılacak. İnsanlık çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? Bu çocuklar başlarını kaldırdıklarında uçan balonlar değil gökten yağan bombaları görüyorlar. Üzeri silah dolu İsrail askerinin karşısında küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları hepimizin kalbini paramparça ediyor. Kadınların her yerinde dezavantajlı olduğu düzende Filistin'de kadın olmanın zorluğunu gösterdiniz. Allah sizlerden razı olsun."

"KUDÜSLÜ KADINLARDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise, Kudüslü kadınların verdiği mücadeleye değinerek, "Aziz Filistin toprağı talan ediliyor. Yıldırma politikaların sonu gelmiyor. Bu zorluklara karşı ön cephede yiğit, cesur, cefakar Kudüslü kadınlar var. Rabbim bu mübarek şehri ilk kıblemizi savunan tüm kardeşlerimizden razı olsun. Kudüs hepimize aziz bir emanet. Dolayısıyla Kudüs'ü korumak her birimizin borcu. Kudüslü kardeşlerimiz her gün türlü türlü zorluklara ve haksızlıkla dolu muameleyle karşı karşıya kalıyorlar. Kudüslü kadınlardan öğrenecek çok şey var. Onların Kudüs'e olan sadakati bizler için önemli bir ilham kaynağı. Ben bu vesileyle tüm şehitleri rahmetle yad ediyorum. Rabbim bu bilinci ümmetin çocuklarından eksik etmesin" diye konuştu.

"GERÇEKLERİ HİÇ BIKMADAN SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, Hepimiz Meryemiz Platformu adına dayanışma mesajı vererek, "Kudüs'ü Müslümanı yahudi, Hristiyan bütün din mensupları için güvenli ve özgür bir coğrafya haline getiren isim hiç kuşkusuz Hz. Ömer oldu. Yaklaşık 1200 yıl süren bu huzuri iklimi 1917'de Osmanlı'nın Kudüs'ten çekilmesi ile sona erdi. O günden beri Kudüs anlamına yakışır bir güven şehri, emin bir belde olamadı. Uluslararası hukuka aykırı şekilde İsrail'in uyguladığı adaletsizlikler tüm dünyanın gözü önünde sahneleniyor. Buna dikkat çeken 'Hepimiz Meryemiz' platformu bu anlamda çok kıymetli bir dayanışma sergiliyor. Bu gerçekleri hiç bıkmadan söylemeye savunmaya gerekirse uluslararası sistemin iki yüzlülüğünü söylemeye devam edeceğiz" dedi.

EMİNE ERDOĞAN TARİH ÇOCUKLARIN TUTUKLANDIĞINI YAZACAK
EMİNE ERDOĞAN TARİH ÇOCUKLARIN TUTUKLANDIĞINI YAZACAK
EMİNE ERDOĞAN TARİH ÇOCUKLARIN TUTUKLANDIĞINI YAZACAK
EMİNE ERDOĞAN TARİH ÇOCUKLARIN TUTUKLANDIĞINI YAZACAK

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN TARİH ÇOCUKLARIN TUTUKLANDIĞINI YAZACAK - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor 19:15 Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti 18:02 CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi 17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı 16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı 16:11 Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı
Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? 15:29 Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi 14:37 Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
Yayıncı kuruluşta Volkan Demirel fırtınası! Üst üste kontraları stüdyoyu kahkahaya boğdu Yayıncı kuruluşta Volkan Demirel fırtınası! Üst üste kontraları stüdyoyu kahkahaya boğdu         
19:44
Emniyet, Batı Karadeniz'deki sel felaketinin belgeselini hazırladı! Mücadeleye yüreğini koyanlar anlattı Emniyet, Batı Karadeniz'deki sel felaketinin belgeselini hazırladı! Mücadeleye yüreğini koyanlar anlattı         
19:19
Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı         
19:06
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir         
17:31
"Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun         
17:14
11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım         
16:15
Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi         
15:58
Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı         
14:42
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı         
14:32
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 20:10:18. #1.11#
SON DAKİKA: EMİNE ERDOĞAN TARİH ÇOCUKLARIN TUTUKLANDIĞINI YAZACAK - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement