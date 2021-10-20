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Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı - Son Dakika

Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı

20.10.2021 09:07
Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye Maarif Vakfı'nın Togo'daki Caisse kampüsünün açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye Maarif Vakfı'nın Togo'daki Caisse kampüsünün açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ülkeyi kapsayan Afrika seyahatine eşlik eden Emine Erdoğan'ı, Togo'daki okul ziyaretinde, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi İpek Coşkun ile Ülke Temsilcisi Hüseyin Sami Gök karşıladı. Emine Erdoğan'a, Togo Meclis Başkanı Yawa Djigbodi Tsegan eşlik etti.

Caisse Uluslararası Maarif Okulları Kampüsü'nün bahçesinde düzenlenen törende, Emine Erdoğan'a saksıda baobab fidanı hediye edildi. Ardından okul bahçesine katılımcılar tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Heyet, daha sonra okulu gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, okullarla ilgili bilgi aldı.

"EĞİTİMİN KALİTESİ VE YAYGİNLİĞİ KALKİNMANİN ÖNCÜ KUVVETİDİR"

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Türkiye Maarif Vakfı'nın, Togo'da iki ayrı kampüste eğitim faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, Togo makamlarına, sağladıkları kolaylık için teşekkür etti.

"Eğitim, ülkelerin gelişmişlik kriterleri arasında en önemli maddedir. Eğitimin kalitesi ve yaygınlığı kalkınmanın öncü kuvvetidir" diyen Erdoğan, "Dünya hepimizin gözleri önünde hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. Teknoloji hayatlarımızda hakim güç haline geldi. Aslına bakarsanız, esas yarış bu alanda sürdürülüyor. Haliyle, gelişmelere ayak uydurmak ve geleceğe hazırlıklı olmak da ancak güçlü bir eğitimle mümkün olabilir. Bu noktada ülkemiz, Afrika'ya yönelik önemli katkılar sunuyor. Bildiğiniz gibi, Türkiye Burslarıyla Afrika ülkelerindeki başarılı öğrencilere eğitim desteği veriyoruz. Son 10 yılda, 54 Afrika ülkesinden 314 binden fazla öğrenci, burslarımıza başvurdu. Bu öğrencilerden 13 bin 982'si burs imkanından faydalandı. Bu rakam bize, Afrika'yla dostluğumuzun günden güne pekiştiğini gösteriyor. Halihazırda 4 bin 403 Afrikalı öğrenci, Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora gibi farklı seviyelerde öğrenimlerini sürdürüyorlar. Bununla beraber, 51 farklı Afrika ülkesinden, toplamda 8 bin 786 Türkiye mezunumuz var. 2005'ten bu yana 95 Togolu öğrenciye Türkiye'de burslu okuma imkanı verildi. Bu öğrencilerimizden 30'u mezun oldu. Ülkemizin, Afrikalı öğrenciler arasında popüler olması, bizim için son derece sevindirici" dedi.

İşin yalnızca diploma almakla sınırlı kalmadığını, sektörel ve bölgesel mezun buluşmalarıyla, Türk iş insanları ve Türkiye mezunlarının bir araya gelmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bu buluşmalarda yazılım, sağlık, lojistik, enerji ve madencilik gibi birçok alanda somut adımlar atılıyor. Bu çabanın, Afrika'nın gelecek güzel günlerine fayda sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

"YÜZYILIN YÜKSELEN DEĞERİ AFRİKA'NIN YILDIZININ HER DAİM PARLAMASINI DİLİYORUM"

Türkiye'nin 2005 Afrika açılımının ardından, 16 yıl içinde, birçok Afrika ülkesine seyahat etme imkanı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, doğudan batıya, kuzeyden güneye her adımda kendisini büyüleyen bir kıta ile karşılaştığını dile getirdi.

Afrika ülkelerine yaptığı yolculuklarda, bilhassa Afrikalı kadınların mücadelesinden çok etkilendiğini dile getiren Erdoğan, "Bu nedenle kadınların kalkınmasını desteklemek için çeşitli projelere destek oluyorum. 2016 yılında, Ankara'da kurduğumuz Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi, bu çabanın bir örneğidir. Afrikalı kadınların el emeği ürünlerini, çeşitli ülkelerden alıyor, bu adil pazarda satışını yapıyoruz. Elde edilen gelir, olduğu gibi yine Afrikalı kadınlara dönüyor. Bununla birlikte 2020'de 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının tanıtımını yaptık. Bu kitap sayesinde, sofralardan gönüllere uzanan bir eser ortaya çıktı. 2021'de çıkardığımız 'Afrika Atasözleri Seçkisi' kitabının ise somut olmayan kültürel miras alanında değerli bir katkı olduğuna inanıyorum. Her yıl, 25 Mayıs'ta Afrika Günü'ne özel düzenlediğimiz etkinliklerle, Afrika'nın büyüyen önemine dikkat çekiyoruz. Bir Afrika atasözü 'Bugün yaptığımız her şey tarihe kazılı kalır' der. Dayanışmamızın, tarihe önemli bir örneklik olarak kalacağına inanıyorum" dedi.

"Afrika Seyahatlerim" kitabının, Afrika'nın kalbindeki yerine işaret ettiğini belirten Erdoğan, "Bu hatırat Afrika'ya olan sevgimin, ilgimin ifadesidir. Satışından elde edilecek tüm gelir, Afrikalı kadınlara dönmek üzere, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne bağışlanacak. Yüzyılın yükselen değeri Afrika'nın yıldızının her daim parlamasını diliyorum. Öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İki farklı kampüs içerisindeki Togo Uluslararası Maarif Okullarında, öğrencilerin kaliteli eğitim alması için her detay düşünülerek tadilat çalışmaları yapıldı. Ülkenin en saygın eğitim kurumları arasında yer alan okullarda, 20 öğrenci ile sınırlandırılmış sınıflarda eğitim verilecek.

Öğrencilerin bilgisayar kullanmayı öğrenecekleri ve çevrim içi kitap dinleyebilecekleri bilgisayar sınıfları ile bilim laboratuvarı bulunan Togo Uluslararası Maarif Okullarında ayrıca konferans salonu ve tiyatro etkinliklerinin gerçekleştirildiği amfi tiyatro salonu, ilk yardımın yapılacağı hemşire odası, zenginleştirilmiş kütüphane, yemekhane ve görsel sanatlar sınıfları yer alıyor.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti de okulların sunduğu hizmetler arasında öne çıkıyor. Bunlarla birlikte, öğrencilerin stratejik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine dönük düşünme becerileri atölyelerinde dersler verilecek.

Başkent Lome'deki iki farklı kampüste, anaokulundan liseye kadar sekiz ayrı okul bulunuyor.

-İHA-

Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı
Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı
Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı
Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı
Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı
Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı
Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı
Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Togo'da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü'nün açılışına katıldı - Son Dakika
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