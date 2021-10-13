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Emniyet amiri Özdoğan görevine başladı - Son Dakika

Emniyet amiri Özdoğan görevine başladı

13.10.2021 13:16
Emniyet amiri Özdoğan görevine başladı

Kargı İlçe Emniyet Amirliği görevine atanan Emniyet Amiri Murat Özdoğan yeni görevine başladı.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği görevine atanan Emniyet Amiri Murat Özdoğan yeni görevine başladı.

Komiser Burak Taşdemir'in vekalet ettiği Kargı İlçe Emniyet Amirliği görevine atanan Emniyet Amiri Murat Özdoğan, 11 Ekim 2021 tarihinde yeni görevine başladı.

Tokat'ın Turhal ilçesi'nde dünya'ya gelen Emniyet Amiri Murat Özdoğan 1998 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. İstanbul, Van ve Bitlis illerinde görev yapan Özdoğan son olarak Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Son yapılan atama ile Kargı İlçe Emniyet Amiri olarak görevlendirilen Murat Özdoğan 11 Ekim 2021 tarihi itibariyle yeni görevine başladı. Özdoğan evli ve 2 çocuk babası. - ÇORUM

Hisarcık, Komiser, Kargı, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet amiri Özdoğan görevine başladı - Son Dakika


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