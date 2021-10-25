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Emniyet kemeri yaralanmanın önüne geçti - Son Dakika

Emniyet kemeri yaralanmanın önüne geçti

25.10.2021 09:35
Emniyet kemeri yaralanmanın önüne geçti

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, emniyet kemeri yaralanmanın önüne geçti.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, emniyet kemeri yaralanmanın önüne geçti.

Kaza, Erzincan - Erzurum karayolu üzeri Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki Hasan Tufan idaresindeki 24 EU 107 plakalı otomobil ile Bilal Budak yönetimindeki 55 BV 828 plakalı otomobil sollama nedeniyle çarpıştı. Kazada iki otomobilde de büyük çaplı hasar oluşurken sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olması yaralanmanın önüne geçti.

Hareket kabiliyetini yitiren araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili otomobilde bulunan kadın yolcu, "Allah'tan emniyet kemerimiz takılırdı. Şok yaşadık. Başka bir şeyimiz yok. İyiyiz" dedi.

Öte yandan kaza mahalline sevk edilen iki ambulansta yaralı olmaması üzerine merkez istasyona geri döndü. - ERZİNCAN

Emniyet kemeri yaralanmanın önüne geçti
Emniyet kemeri yaralanmanın önüne geçti
Emniyet kemeri yaralanmanın önüne geçti

Otomobil, Erzincan, Erzurum, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemeri yaralanmanın önüne geçti - Son Dakika


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