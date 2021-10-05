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En çok izlenen ilk 10 sinema filmi belli oldu - Son Dakika

En çok izlenen ilk 10 sinema filmi belli oldu

05.10.2021 10:32
En çok izlenen ilk 10 sinema filmi belli oldu, System.String[]

Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber uzun süredir kapalı kalan sinemalar da açıldı.

Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber uzun süredir kapalı kalan sinemalar da açıldı. Sinema salonları 2021 yılında toplam 4 milyon 358 bin 358 seyirci ağırlarken en çok izlenen film ise 959 bin 547 seyirci sayısı ile Hızlı ve Öfkeli 9 oldu. En fazla izleyici sayısına ulaşan ilk 10 film içerisinden sadece 1 yapımın yerli olması ise dikkat çekti.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sinema istatistikleri de çıkarıldı. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen sinemalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla 4 milyon 358 bin 358 seyirci ağırladı. Serinin dokuzuncu filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9, 2021 günümüz itibariyle 959 bin 547 seyirci sayısıyla yılın en çok izlenen filmi oldu. Scarlett Johansson, Florence Pugh, Ray Winstone gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Black Widow 363 bin 585 izleyiciyle en çok izlenen ikinci yapım olurken, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan Akif filmi 238 bin 306 izleyici üçüncü sırada yer edindi. Dördüncü sırada 223 bin 53 izleyiciyle Shang-Ci ve On Halka Efsanesi, beşinci sırada ise 179 bin 607 izleyiciyle The Suicide Squad: İntihar Timi yer aldı. İlk beşi takip eden ve sırasıyla en fazla izleyici sayısına ulaşan diğer beş yapım ise, Luka, Gerçek Kahraman, Patron Bebek 2: Aile Şirketi, Korku Seansı3: Katil Şeytan ve Arınma Gecesi: Sonsuza Dek oldu. 2021 yılında 111'i yeni olmak üzere toplam 169 film izleyiciyle buluştu.

SEYİRCİ SAYISI 2018'DEN BERİ DÜŞÜYOR

Ajans Press, sinema ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. 15 binin üzerinde yazılı basın ve internet haber kaynağından taranarak derlenen bilgilere göre geçen yıldan bugüne sinema ile alakalı medyaya yansıyan haber sayısı 386 binin üzerinde oldu. Haber içerikleri arasında sinemaların Covid-19 tedbirleri kapsamında kapanması ve bazı sinema filmlerinin gösteriminin ertelenmesi yer alırken, Türkiye'de en çok izlenen Hızlı ve Öfkeli 9'un da sürekli ertelenmesi medyanın gündeminde yer edindi. 2017 yılında 49 milyon 353 bin olan sinema seyircisi, 2018 yılında 46 milyon 817 bin, 2019 yılında 36 milyon 497 bin olarak kayıtlara geçti. Pandemi ve kapanma süreçleriyle beraber 2020 yılında 16 milyon 984 bine gerileyen rakam içinde bulunduğumuz yıl itibariyle 4 milyon 358 bin oldu.

-İHA-

En çok izlenen ilk 10 sinema filmi belli oldu

Hızlı ve Öfkeli, Türkiye, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En çok izlenen ilk 10 sinema filmi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: En çok izlenen ilk 10 sinema filmi belli oldu - Son Dakika
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