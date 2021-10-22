En çok okunan yazarları arasına giren, Beyza Alkoç Aydın kimdir? - Son Dakika

Henüz okumayı öğrenemediği zamanlarda bile çevresine kurgu ve hikâyeler anlatarak büyüyen Beyza Alkoç ilk roman denemesini ise 8 yaşında kaleme almıştır. İlkokul çağlarından bu yana farklı türlerde yazan Alkoç edebiyata olan ilgisi ve yeteneği ile eğitim hayatı boyunca hikâye dalında pek çok ödül ve birincilik kazanmıştır.İlk gençlik ve çocukluk yıllarına denk gelen zamanda kitap ve filmlerin üzerine yeni senaryolar üretmiş ve kurgulamıştır. Yazdığı 'Fanfiction' isimli öyküleri ile daha o zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Aynı zamanda genç kalem tiyatro türünde de çeşitli denemeler ortaya koymuştur.

Beyza Alkoç Aydın'ın ilk kitabı Sınır henüz kendisi 18 yaşında iken okuyucuları ile buluşmuştur. Böylece çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştüren genç yazar hem çevrim içi ortamlarda hem de basılı yayıncılık alanında yazmaya devam etmiştir. İlk yayınladığı öykülerini daha çok aşk temalı konular üzerine kurgulayan Alkoç daha sonra bilim kurgu ağırlıklı eserler yazmaya başlamıştır. Bununla birlikte korku ve gerilim türünde yazdığını keşfeden genç yazar Beyza Alkoç, özellikle Karantina isimli roman serisi ile adından söz ettirmiş ve büyük bir hayran kitlesi yakalamıştır.

Şu sıralar Mütercim Tercümanlık alanında yüksek lisans yapan Alkoç bunun yanı sıra ikinci ana dal olarak sosyoloji de okumaktadır. Yazarlık konusundaki üretkenliğini ve yeteneğini de geliştirmeye devam eden yazarın 2015 ve 2020 yılları arasında yayınlanmış toplam 9 adet romanı bulunmaktadır. Çağdaş Türk Edebiyatının en çok okunan yazarlarından birisi olan Beyza Alkoç kitaplarını internet sitelerinde ve kitapçılarda bulabilirsiniz.