En güzel çiçek tasarımını büyükelçi eşleri seçti - Son Dakika

En güzel çiçek tasarımını büyükelçi eşleri seçti

ANKARA'da çiçekçi esnafı arasında düzenlenen 'çiçek tasarımı' yarışmasında dereceye giren en güzel çiçekleri 5 büyükelçi eşinden oluşan jüri seçti.

Ankara Ticaret Odası ile Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası iş birliğinde düzenlenen yarışmaya, Başkent'te faaliyet gösteren 10 çiçekçi esnafı katıldı. Bir alışveriş merkezinde yapılan yarışmanın jüri üyeleri ise Gambiya Büyükelçisinin eşi Sally Manneh, Güney Kore Büyükelçisinin eşi Hwa Kyung Sah, Kongo Büyükelçisinin eşi Paulıne Mulumba, Kazakistan Büyükelçisinin eşi Gulbanu Syrgabayeva, Azerbaycan Büyükelçisinin eşi Gunel Mammadova ve Ekvator Ginesi Büyükelçisi danışmanı Gamze Özeren Abdou'dan oluştu. Jürinin değerlendirmesi sonucu Zekai Arapoğlu, en güzel çiçek tasarımı ödülünün sahibi oldu.Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, 10 esnafın yarışmacı olarak katıldığını söyleyerek, "Amacımız çiçeği sevmek, çiçeği gündemde tutmak. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. 6 jüri üyemiz var. Büyükelçi eşleridir bunlar. Katılımları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.