En lezzetli ayvalar bu festivalde yarıştı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen Eşme Ayva Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli'de Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Eşme Ayva Festivali'nde birbirinden lezzetli ayvalar düzinelerce standın üzerinde sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu. Stantlarda vatandaşlara ayvalar ikram edilirken, bazı stantlarda ise farklı ürün ve yemekler de yer aldı. Ayrıca festival kapsamında çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için palyaço gösterisi de yapıldı. Jürilerin ayvaları tadıp değerlendirmesinin ardından katılımcılar, Eda Acar konseriyle keyifli vakit geçirdi. Festivalde çocuk mehteran takımı dinletisinin ardından ise Ayşegül Özer İnanç konseri gerçekleşti.

Festivale katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çocuklarla fotoğraf çektirdi, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra stantları ziyaret eden Başkan Kocaman, ikram edilen her ayvanın tadına baktı.

"Eşme ayvası Türkiyemizin en iyi ayvasıdır"

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bu festivalde sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Ayva deyince geçmeyelim, hele ki Eşme ayvası olunca bir başka güzel oluyor değil mi. Eşme ayvası Türkiyemizin en güzel ayvasıdır. Bu nedenle Kartepe Belediyesi olarak Eşme ayvasını herkese duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üretici arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kartepe her geçen gün daha da gelişiyor"

Kartepe'ye ait tüm ürünleri festival ve şenliklerle tanıtmaya devam edeceklerini aktaran Başkan Kocaman, "Daha yeni başladık. Bunlar zaman geçtikçe çok daha güzel olacak. Kartepe turizmin yanında, eğlencenin ve heyecanın da merkezi olacak. Kartepe'nin sporu ve heyecanı var. Su kayağı, kar kayağı, yamaç paraşütü, off-roadu, bisikleti var. Kartepe her geçen gün daha da gelişiyor. Şehircilik anlamında da her geçen gün gelişiyor. Bizlerden desteklerini esirgemeyen kıymetli vekillerimize, başkanlarımıza, özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir hocama teşekkür ederim. Tahir başkanımız her zaman yanımızda oldu. Tahir başkanımıza teşekkür etmeyi borç biliyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 1 haftadır bu yarışmaya hazırlandığını söyleyen ayva üreticisi Bedirhan Bayrak ise "Sürekli 'Tezgahımızı yaparız, hangi bahçemden ayva getiririm buraya' diye plan yapıyoruz. Ben bu sene ilk defa katılıyorum. Benim için de sürpriz olacak. Özenle baktığım bir bahçem vardı. Ayvalarımı oradan getirdim. Yarışmada derece yapacağımı düşünüyorum. Çünkü çok güzel bakıyordum o bahçeme" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından jüri tarafından en lezzetli olduğu düşünülerek dereceye giren ayvalar belirlendi. Ayva üreticilerinden birinci olarak seçilene 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira ve üçüncüye de 2 bin lira değerinde ödül verildi. Ödül töreninin ardından ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, sevilen şarkılarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. - KOCAELİ