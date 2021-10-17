Endonezya'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Bali Adasında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 03.18'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Karangasem bölgesinin 8 kilometre kuzeybatısı olduğu aktarıldı. Karangasem'de bazı evlerin ve tapınakların yıkıldığı belirtildi. Bölgede yer alan Bunga köyünün yetkilisi Nengah Kertawa, "Köyümüzdeki evlerin yaklaşık yüzde 60'ı hasar gördü ve artık kullanılamaz hale geldi" dedi. Depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 3 köy yolu da ulaşıma kapandı. 1 kişinin ise enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği kaydedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirtilen 7 kişinin ise tedavi altına alındığı belirtildi.

4.8'lik depremin ardından 4.3 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı da meydana geldi. Adadaki hasar tespit çalışmaları sürüyor. - BALİ