Endonezya'daki tıbbi atık sorunu - Son Dakika

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Atık çöplüğü

Çöplükteki plastik eldivenler, şırıngalar, koruyucu elbiseler,hortumlar

Atık çöplüğünde çalışan insanlar Endonezya'nın Batı Java bölgesinin Bekasi kentindeki Burangkeng atık çöplüğünde zararlı ve zehirli çok sayıda tıbbi atık yer alıyor. Atık çöplüğünde, hastanelerden ve kliniklerden geldiği değerlendirilen, hastalarının kanlarının bulunduğu hortumlar, plastik eldivenler, şırıngalar, koruyucu elbiseler, hastalardan alınmış hızlı test sonuçları ve antikor tüpleri bulunuyor. Pandemi sürecinde atık çöplüğüne çok sayıda tıbbi atığın da karıştığı belirtildi.