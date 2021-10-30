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Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal 10 büyükelçinin açıklamasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal 10 büyükelçinin açıklamasını değerlendirdi Açıklaması

30.10.2021 13:20
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal 10 büyükelçinin açıklamasını değerlendirdi Açıklaması

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad İkbal, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Diplomasinin dayanak noktası bildiğiniz gibi Viyana Sözleşmesi'dir.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad İkbal, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Diplomasinin dayanak noktası bildiğiniz gibi Viyana Sözleşmesi'dir. Özellikle bu konuda 41. maddesi çok açıktır. Ülkelerin iç işlerine diplomatların karışmaması gerektiğini söylemektedir." dedi.

Endonezya Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda "Sizin Özgürlüğünüz, Bizim Özgürlüğümüz" temalı program gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Rize Valisi Kemal Çeber, Büyükelçi Lalu Muhamad İkbal ile diğer yetkililer, davetli ve vatandaşlar katıldı.

Endonezya halk dansları ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte, davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.

"Bizim ülkemizin istikbali, sizin ülkenizin istikbalinden ilham alarak 1945 yılında gerçekleşti"

Büyükelçi İkbal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim Bayramı'nın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, "Bizim ülkemizin istikbali, sizin ülkenizin istikbalinden ilham alarak 1945 yılında gerçekleşti. Bu yüzden bugünkü sosyal organizasyonumuzun teması, 'Sizin istiklaliniz, bizim istikbalimizdir.' Bütün Rizeli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İkbal, kültürel diplomasinin uluslararası gerçek bağlar kurmanın en iyi köprüsü olarak hizmet edebileceğinin altını çizerek, "Endonezya ve Türkiye örneğinde tarih kendini kanıtlamıştır. İki kardeş ülke arasında 500 yılı aşkın bir süre önce başlayan kültürel bağ, hükümetler arasındaki iniş, çıkışların ötesinde daimi olarak gelişti ve kardeşliğimiz bir kader haline gelmiştir. O nedenle bu kardeşliği kutlamak değerlidir." ifadelerini kullandı.

"Bütün tarafların uyması gereken Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesidir"

Büyükelçi, bir gazetecinin, 10 büyükelçinin Osman Kavala hakkındaki açıklamalarına ilişkin görüşlerini sorması üzerine, konu hakkında direkt açıklama yapmasının doğru olmayacağını belirtti.

Diplomasinin dayanak noktasının Viyana Sözleşmesi olduğuna dikkati çeken İkbal, "Özellikle bu konuda 41. maddesi çok açıktır. Ülkelerin iç işlerine diplomatların karışmaması gerektiğini söylemektedir." dedi.

İkbal, Türkiye'nin diplomatik tepkisine ilişkin ise "Bütün tarafların uyması gereken Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesidir. Bütün taraflar buna riayet etmelidir." diye konuştu.

Vali Kemal Çeber de pandemiye uygun bir etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, "29 Ekim Bayramı'nı bizlerle kutladılar. Bizi çok mutlu etti. En önemli günümüzün kardeş ülkeler tarafından paylaşılması bizleri mutlu ediyor. Endonezya halkı bize sıcak ülkelerden biri, onları misafir etmekten mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Togo Cumhuriyeti, Endonezya, Viyana, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal 10 büyükelçinin açıklamasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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