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Yürüyüşten detaylar
Pankart tutan eylemciler
Protestodan detaylar CAKARTA - Endonezyalı çiftçiler ve çevre aktivistleri başkent Jakarta'daki Japon Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, Japonya hükümetinin Batı Java eyaletinin Indramayu bölgesinde inşa edilecek kömürle çalışan elektrik santralini finanse etmekten vazgeçmesini talep ettiler.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Endonezyalı çiftçiler Japonya'nın kömür santrallerini finanse etmesini protesto etti - Son Dakika