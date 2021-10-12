Enez'de kuruyan lagün göllerine su verildi - Son Dakika

Enez ilçesinde kuruyan lagün göllerine su verildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle kuruyan lagün göllerine belediyeye ait kuyudan su takviyesi yapıldı.

Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Yalçın Bitikli, AA muhabirine, birçok göçmen kuşun yaşadığı göllerin kuraklık nedeniyle susuz kaldığını söyledi.

Göllerin kuruması nedeniyle kuşların da diğer sulak alanlara gittiğini belirten Bitikli, "Onlara yaşam alanı yaratmak için belediyemize ait 50 metre derinlikteki kuyudan göle su basarak gölü dolduruyoruz. Enez Belediyesi ve Tredaş İşletme Şefliğinin katkılarıyla kuyuya dinamo koyarak su basımını gerçekleştirdik. Göllere saatte 80-90 ton su basıyoruz. Kuşlar kısa bir süre sonra buraya gelecekler." dedi.

Bitikli, göle kuşların yemesi için tohum, darı ve yem bıraktıklarını ifade etti.