Üye Girişi
Engeline rağmen 40 yıldır ayakkabı boyuyor - Son Dakika

Engeline rağmen 40 yıldır ayakkabı boyuyor

27.10.2021 13:04
Engeline rağmen 40 yıldır ayakkabı boyuyor

Kütahya'da yaşayan 66 yaşındaki Osman Bilir, ayağındaki engeline rağmen yaklaşık 40 yıldır ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor.

Kütahya'da yaşayan 66 yaşındaki Osman Bilir, ayağındaki engeline rağmen yaklaşık 40 yıldır ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor.

Dokuz aylıkken yüksek ateşten dolayı yapılan iğne nedeniyle sağ ayağında felç oluşan Bilir, koltuk değnekleriyle hayat mücadelesi veriyor. Engeline rağmen çalışmaya devam eden Bilir, bu yönüyle örnek oluyor.

Bilir, AA muhabirine, engelli olduğu için hayata küsmediğini söyledi. Zor günler yaşadığını anlatan Bilir, şöyle konuştu:

"Bebekken bana bir iğne yapılmış, o da sinire sirayet etmiş ve bu yüzden ayağım felç kalmış. Ona rağmen aksayarak da olsa yürüyordum. 30'lu yaşlarımda düştüm ve ayağım kırıldı. O zaman da yanlış tedaviden dolayı ayağım sakat kaldı ve koltuk değneklerine mahkum kaldım. Ama hiçbir zaman kendimi özürlü olarak görmedim. Ayağım sakat diye hayata küsmedim. Hayata küsecek bir durum yok, insan istedikten sonra yapamayacağı bir iş yoktur."

Bilir, engeline rağmen çalışmayı sevdiğini söyledi.

Çalışarak kazandığı para ile sigorta primlerini ödeyerek emekli olduğuna değinen Bilir, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 40 yıldır boyacılık yapıyorum. Ayağımdan engelim olduğu için başka işlerde çalışamadım. Boyacılığa devam etim ve rızkımı buradan kazanıyorum. Daha önce seyyar olarak çeşitli yerlerde ayakkabı boyadım. Şimdi ise belediyenin bize tahsis ettiği bu alanda 6 arkadaşımla boyacılık yapıyoruz. Bu işi yaparak prim yatırdım ve emekli oldum. Zaman zaman prim yatırmada sıkıntı yaşadım ama neticede emekli olabildim."

Kendisi gibi engeli olanlara da seslenen Bilir, "Bazı arkadaşlarımız engelli olduğu için hayata küsüyor. Bence öyle yapmamalılar. Engelliler de hayatın her alanında olmalı." ifadesini kullandı.

Bilir, boyacılık yaparak kazandığı parayla kızını büyütüp evlendirdiğini aktardı.

Engeline rağmen 40 yıldır ayakkabı boyuyor
Engeline rağmen 40 yıldır ayakkabı boyuyor
Engeline rağmen 40 yıldır ayakkabı boyuyor
Engeline rağmen 40 yıldır ayakkabı boyuyor
Engeline rağmen 40 yıldır ayakkabı boyuyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engeline rağmen 40 yıldır ayakkabı boyuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı 12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak 12:17 Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler 12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti 11:35 Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine 11:06 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş 10:33 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı 10:18 Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
13:10 Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal
12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı
12:51 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
12:44 Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler
12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi
12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler
12:01 Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!
11:46 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları
Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal         
13:10
Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler         
12:44
Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme         
12:29
TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi         
12:08
Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları         
11:47
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor         
10:43
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor         
09:49
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı         
09:28
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 13:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: Engeline rağmen 40 yıldır ayakkabı boyuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement