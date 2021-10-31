Engelli eşini alevlerden kurtarmaya çalışırken yaralandı - Son Dakika

Yangın çıkan evde yaşayan ve daha önce geçirdiği trafik kazasında topuğunu kaybeden Fatma Uçar alevlerin arasında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Elektrik Sokağı'ndaki binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bayrampaşa 'da yangın çıkan eve engelli eşini kurtarmak için giren bir kişi yaralandı.

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