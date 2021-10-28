Engellilerden niteliklerine uygun işlerde kamuda istihdam talebi - Son Dakika

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Fermani Kurtel, engellilerin yasaların ve anayasanın tanıdığı hak gereğince niteliklerine uygun işlerde kamuda istihdam edilmek istediğini belirtti.

Kurtel, yazılı açıklamasında, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 10 milyona yakın engellinin bulunduğunu, engelliler arasında işsizlik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu ifade etti.

Engellilerin ve ailelerinin çok önemli bölümünün yoksulluk, işsizlik ve çaresizlik koşullarında yaşamlarını sürdürdüğünü aktaran Kurtel, engellilerin insan ve yurttaş onuruna yakışır bir yaşam kurmasının ön koşullarının erişilebilir kentler ve kamu hizmetleri, çalışma ve istihdam hakkının tanınması ile uygulanması olduğuna işaret etti.

Engelliler için engelsiz ve bağımsız yaşamın en önemli şartlarından birinin çalışma ve istihdam hakkı olduğunu vurgulayan Kurtel, çalışma hakkını kullanamayan engellilerin sosyal güvenlik ve emeklilik başta olmak üzere birçok hakkının sistematik şekilde yok sayıldığını anlattı.

Bu yıl ocak ayında engelliler için açılan 2 bin 5 kişilik kadronun, atama bekleyen tüm engellileri hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Kurtel, yasa gereği bu kadroların acilen doldurulması gerektiğini aktardı.

Kurtel, şunları kaydetti:

"Biz engelliler, yasaların ve anayasanın tanıdığı istihdam hakkımızın gereği olarak kamuda, niteliklerimize uygun işlerde istihdam edilmek istiyoruz. Tüm engellilerin ve ailelerinin ortak talebi, en kısa sürede engelli kamu personeli atamalarının yapılması ve kamudaki engelli kotasının artırılarak yaşama geçirilmesidir. Bunun sağlanması engellilerin istihdam ve yoksulluk sorununu kısmen hafifletecektir."

Kurtel, atamalarda eğitim durumları göz önüne alınarak nitelikli kadrolar açılmasını ve adaletli kadro dağılımı yapılmasını istediklerini belirtti.