Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı - Son Dakika

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Eninden büyük yük taşıyan tır trafiği yavaşlattı

D-100 Karayolu'nda oluşan yoğunluğa sürücüler tepki gösterdi

SAKARYA - Sakarya- Kocaeli D-100 Karayolu'nda trafiğin yoğun olduğu saatlerde eninden büyük yük taşıyan tır, trafiği yavaşlattı. Yaşanan duruma tepki gösteren sürücüler ise o anları kayıt altına aldı.

D-100 Karayolu Sakarya - Kocaeli arasında seyir halinde olan ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde eninden büyük yük taşıyan tır, trafiği yavaşlattı. Yaşanan duruma tepki gösteren sürücüler ise o anları kayıt altına aldı. Araçlardan kayıt altına alınan görüntülerde, eninden büyük yük taşıyan tırın trafiği yavaşlatması, tırın arkasında kuyruk oluşturması yer alıyor.