Epilepsi hastalarının ehliyet alma kriterlerinin kolaylaştırılması - Son Dakika

Epilepsi ve Yaşam Derneği Kurucusu ve Başkanı Ebru Öztürk, epilepsi hastalarına yönelik "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetmeliğin Resmi gazetede yayımlandığını belirterek, Türkiye'de tespit edilen 850 bin epilepsi hastası adına alınan kararın önemli ve olumlu olduğunu dile getirdi.

Epilepsi hastalarının daha iyi koşullara ulaşabilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Türk Epilepsi ile Savaş Derneği olarak TBMM'ye 2017'de sunduğumuz yönetmelik tasarı önerimizden biri onaylandı. Önemli bir ilk de epilepsililer için Cumhurbaşkanlığı'nca 4 Haziran'da yayınlanan Epilepsi Klinik Protokolü olarak etkili ve sürdürülebilir stratejiler belirlemek için hazırlanmış çalışma rehber niteliğindedir. Yönetmelik için konuya müspet yaklaşan iki bakanımıza ve çalışanlarına diğer tarafta Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve Türk Nöroloji Derneği nörologlarına teşekkür ediyoruz."

İçişleri Bakanlığına engelli istihdamı, Milli Eğitim Bakanlığına Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt bölgelerinde rehber öğretmenlerin bilgilendirilmesi, Sağlık Bakanlığına epilepsililerin sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarıyla ilgili proje sunduklarını dile getiren Öztürk, özel sektör ile de "Hayata Tutun" projesini devam ettirdiklerini söyledi.

Öztürk, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne epilepsililerin başarılı olabilecekleri dallarda yapılacak eğitsel bir çalışma sunacaklarını da sözlerine ekledi.