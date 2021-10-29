Erbil'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, konsolosluk çalışanları ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başkonsolos Karaçay, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm çaresizliklere rağmen zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinin eseri olduğunu vurguladı.

Karaçay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 ulusumuzun tarihinde bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurulması ve ardından uygulamaya konulan geniş kapsamlı reformlarla ülkemizin sadece siyasi, ekonomik ve sosyal altyapısını değil milletimizin kaderini kısa sürede değiştirmiştir.

Cumhuriyetimizin kurulmasıyla demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi çağdaş değerler üzerinde yükselen Türkiyemizin sağlam temelleri atılmıştır. Türk milleti kurtuluş mücadelesinde ve akabinde Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda dünyadaki diğer milletlere ilham veren kahramanlık, özveri ve başarı örneği sergilemiştir."

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutladığını belirten Karaçay, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, topraklarımızı vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Karaçay, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim vesilesiyle yayımlamış olduğu mesajı okudu.