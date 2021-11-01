Erbil'de Kızılay Haftası kutlandı - Son Dakika

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Ferhat Sürmeli, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş ve Irak Kızılayı Erbil Şubesi Başkanı Hawri İhsan'ın yanı sıra Maarif Okulunun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Türkmen Bakan Maruf, Türk Kızılayın Türk dünyasının gururu olduğunu ve Irak'ta da zor şartlar altında kalan başta Türkmenler olmak üzere tüm etnik ve dini gruplara destek sağladığını kaydetti.

Başkonsolos Karaçay da Türk Kızılayın dünyanın saygın insani yardım kuruluşlarından biri haline geldiğini vurgulayarak, yurt içi ve yurt dışında meydana gelen her felaketin ardından ilk yardıma koşan insani yardım kuruluşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Sürmeli de Türk Kızılayın faaliyetleri hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik, Kızılay Haftası konulu sergi ile sona erdi.