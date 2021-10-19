Erciş'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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Van'ın Erciş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Erciş Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yaşar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Yaşar, ülkede yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesinin 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Yaşar, "Bu müessesinin tarihsel başlarını korumak amacıyla 19 Ekim, Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Mahallerimizin ve köylerimizin gelişiminde kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde ulaştırmasını sağlayan muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, törenin ardından kaymakamlıkta muhtarlarla bir araya geldi, hediye takdim etti.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.