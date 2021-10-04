Üye Girişi
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak" - Son Dakika

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak"

04.10.2021 22:58

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak" Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken; Erciyes A.Ş.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak"

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken; Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Erciyes'te yine her sene olduğu gibi yeni bir rekora koşacak kış mevsimini idrak edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin en en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, sezon hazırlıklarının yıl boyu kesintisiz devam ettiğini belirterek; "Erciyes özellikle kış döneminde birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Nerdeyse farklı bir eyalet gibi birçok hizmet veriyor. Misafirlerimiz buraya gelerek kayak yapıyorlar, konaklıyorlar, yiyorlar ve içiyorlar ama bunun belediye ile alakalı çok farklı boyutları mevcut. Yani atık suyundan içme suyuna varıncaya kadar, hava kirliliğinden, asayişinden, trafiğine varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretiliyor Erciyes Kayak Merkezimizde. Biz de genel itibari ile kış bitmeden bir sene sonraki kışın hazırlıklarına başlıyoruz. Tabi ki burada bizim açımızdan önemli olan can taşıdığımız, teleferik diye tabir ettiğimiz gondollarımızın tamir ve bakımıdır. Kar kalkmadan bir sene sonranın faaliyetlerine başlıyoruz, teker teker bütün hatlarımızı yaz boyu tamir ve bakıma alıp, aşınan ve değişmesi gereken parçaları değiştiriyoruz. Onarımlar yapıyoruz. Bu da bir sene sonraki kışa kadar devam ediyor. Çünkü Erciyes büyük bir kayak merkezi, çok sayıda teleferiğimiz mevcut. Aslında bu durum hazırlık sürecini başlı başına 8 aya kadar uzatıyor. Bunun yanında biliyorsunuz ki dağlar canlı bir organizma, kış boyu yağmurlardan, eriyen kardan ilkbaharda ve yazda pistlerde deformasyonlar oluyor, kaya yuvarlanmaları oluyor, yeni pistler açma imkanımız oluyor. Yaz boyunca bunlarla uğraşıyoruz. Yeni pistlerimizi açıyoruz ve mevcut pistlerin rehabilitasyonunu yapıyoruz. Öte yandan işaretlemeler ve filelemeler bizim açımızdan güvenlik boyutuyla çok önem taşıyor. Bu faaliyetlerimizi yaz boyu devam ettiriyoruz. Ayrıca konaklama ayağına baktığımız zaman neredeyse bütün otellerimize baktığımızda zaman bulamadıkları hizmetleri, tamiri, bakımı ve revizyonu yazın gerçekleştiriyorlar. Birçok otelimiz şu anda hala revizyon işlemlerine devam ediyorlar. Yeni açılan otellerimiz bu sezonu yakalamak için çok yoğun bir çalışma içerisine girmiş durumda ve inşallah çok kaliteli, Erciyes'e yakışan güzellikte yeni markaların olacağı bir kış geçireceğiz. Bir taraftan karayollarımı, büyükşehir belediyemiz, KASKİ'miz hatta, İl Sağlık Müdürlüğü bütün boyutlarıyla Erciyes'te kış gelmeden çalışmalarını nihayetlendirmek ve Erciyes'e tüm dünyadan ve ülkemizden gelecek misafirlerimize iyi ve kaliteli bir hizmet sunmak için çaba sarf ediyorlar. Biz Erciyes A.Ş. olarak yaz boyu çalışmalarımızı hiç hız kesmeden devam ettiriyoruz" dedi.

Bu sezon Erciyes'e Latin Amerika, Avursturya, İsviçre gibi ülkelerden yeni misafirlerin geleceğini, Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden charter uçak seferlerinin devam edeceğini aktaran Cıngı; "Tabi ki charterlar ile çok sayıda ülkeden Erciyes'e misafir geliyor ama biz dünya da hem riski azaltmak hem de farklı insanlara da Erciyes'i göstermek maksadıyla pazarlama faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Yaz boyu diyaloglarımız sürekli devam ediyor, fuarlara katılıyoruz, sunumlar yapıyoruz. Dolayısı ile inşallah gelecek kış için Latin Amerika'dan, Avusturya'dan, İsviçre'den yeni misafirlerin geleceği bununla birlikte geçtiğimiz yıllardan süre giden Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden charterlar ile misafirler gelecek. Pandemiye rağmen inşallah korktuğumuz olmayacak, inşallah yeni kapanmalar olmayacak. Aşılama oranımız arttıkça ülkemiz pandemi belasından da biran önce kurtulacak diye dua ediyoruz. Erciyes'te yine her sene olduğu gibi yeni bir rekora koşacak kış mevsimini idrak edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak

Murat Cahid Cıngı, Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; 'Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor 22:39 Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi bir kaç gün sürebilir 22:17 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi bir kaç gün sürebilir e-Devlet'ten veri sızıntısı iddialarına yalanlama 21:53 e-Devlet'ten veri sızıntısı iddialarına yalanlama
Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba 20:55 Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim 20:08 Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları 19:26 ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları
Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü 18:57 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek 15:57 Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek

Son Dakika Haberleri
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
Facebook'un çöktüğü sırada dikkat çeken iddia: Çalışanlar kapıda kaldı Facebook'un çöktüğü sırada dikkat çeken iddia: Çalışanlar kapıda kaldı         
22:50
Süper Lig'de bir ayrılık daha! Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi Süper Lig'de bir ayrılık daha! Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi         
22:39
Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi         
22:08
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi         
21:53
Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı         
20:17
Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama         
19:51
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı         
19:25
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor         
18:38
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 23:04:14. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Erciyes bu sezon yeni rekorlara koşacak" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement